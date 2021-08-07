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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton'ı Verstappen'i aramaya Domenicali ikna etmiş

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Hollandalı yorumcu Olav Mol'a göre Silverstone’da Copse virajında yaşanan kazanın ardından Lewis Hamilton’ı, Max Verstappen’i araması için Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ikna etmiş.

Hamilton'ı Verstappen'i aramaya Domenicali ikna etmiş

Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Copse virajında, iki şampiyonluk adayı Hamilton ile Verstappen arasında temas yaşandı ve Hollandalı pilot yarış dışı kalırken, 7 kez dünya şampiyonu kendi ülkesinde zafer kazandı.

Yarışın ardından Red Bull tarafı, Verstappen hastanedeyken coşkulu şekilde kutlama yapan Mercedes’e karşı oldukça öfkelendi.

Fakat Macaristan Grand Prix’sinde ise Hamilton ile Verstappen arasındaki gerginlik dindi ve ikilinin aralarında bir telefon görüşmesi yaptıklarını her iki taraf da doğruladı. Ancak iddialara göre Hamilton’ın bu aramayı yapması için biri tarafından teşvik edilmesi gerekmiş.

Hollandalı yorumcu Mol, Hamilton’ı Verstappen’i araması için ikna eden kişinin Domenicali olduğunu öne sürdü.

Lewis Hamilton, Mercedes, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, and Jean Todt, President, FIA, on the grid
Lewis Hamilton, Mercedes, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, and Jean Todt, President, FIA, on the grid
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ziggo Sport’a verdiği demeçte Mol, “O [Domenicali], kaza anından itibaren bu konuyla ilgilenmiş.”

“Jos [Verstappen]’i sürekli aradı. Her 5 ya da 6 saatte bir telefondaydı. Jos’a Hamilton’ın henüz arayıp aramadığını sorup durdu ve ona, pek çok kez bunun gerçekleşmediğini söylediler.”

“Ardından Domenicali, Hamilton’ı arayıp Verstappen’leri araması söyleyeceğini dile getirdi.” ifadelerini kullandı.

Formula 1, yaz arasına Macaristan’da Alpine pilotu Esteban Ocon’un galibiyet kazandığı kaotik yarışla girdi. Budapeşte’de Verstappen diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın neden olduğu kaza sonrası aracına büyük hasar aldı ve yarışı ancak 10. sırada bitirebildi. Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in diskalifiye olmasıyla da 9. sıraya yükseldi.

İlk turdaki kazanın etkisiyle Verstappen’in takım arkadaşı Perez de yarış dışı kalmıştı ve bu da Mercedes’in hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında öne geçmesini sağladı.

Yaz arasının ardından Formula 1, 26 Ağustos’ta Belçika Grand Prix’si ile geri dönecek.

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Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

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