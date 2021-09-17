"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"

Bu yıl şampiyonluk için savaşan Hamilton ve Verstappen, İtalya GP'de Pazar günü kaza yaptı ve Verstappen'in aracı, Hamilton'ın Mercedes'inin üzerine çıktı.

Kazada, Verstappen'in tekerlerinden biri Hamilton'ın kaskıyla temas etti. Ancak, temasın etkileri çoğunlukla, halo kokpit koruma sistemi tarafından önlendi.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın hayatını "kesinlikle" halonun kurtardığını söyledi. Hamilton ise, kendisini koruyan biri olduğu için kesinlikle minnettar hissettiğini belirtti.

Halo, 2018'de F1'e tanıtılıp, FIA koltuklarında kullanılmadan önce, Cranfield Üniversitesi tarafından ayrıntılı teste ve araştırmaya tabi tutuldu.

Hamilton'ın kazasının ardından, Cranfield Üniversitesi motor sporları program direktörü Clive Temple, yedi kez F1 dünya şampiyonunun hayatını şans değil, bilimin kurtardığını söyledi.

Temple, "Hamilton şanslı değildi."

"Sürücülerin güvende olmasını sağlayan şeyin, bilim ve mühendislik olduğu bir gerçek. Motor sporlarında güvenlik, en önemli konu."

"Halo, 2018 sezonunda geldi ve Alfa Romeo koltuğundaki Charles Leclerc'i, Alonso'nun havalanan McLaren'ından koruyarak, önemini kanıtladı."

"Ayrıca Kasım 2020'de, deforme olabilen burun kısmı, kask içi koruma sistemi ve bariyerin kendisi gibi diğer güvenlik önlemleriyle beraber, halo tarafından hayatı kurtulan Romain Grosjean kazası yaşandı."

"Halo en önemli güvenlik önlemlerinden biri olduğunu, F1'den Formula 4'e kadar bütün sürücülere kanıtladı." sözlerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Temple, "Bu kaza, halonun son derece güçlü olduğunu ve araçtaki diğer güvenlik sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtladı."

"Verstappen'in aracı üzerine çıktığında, Hamilton'ın aracının üstünde deneyimlediği his, bir çift katlı Londra otobüsü ile eş değerdi." diye ekledi.

Mercedes strateji direktörü James Vowles, takımın yarış sonrası değerlendirme videosunda, F1'in yaptığı güvenlik amaçlı gelişmelerin önemini vurguladı."

James, "Bu, Formula 1'in son yıllarda güvenlik amacıyla yaptıklarına dair bir kanıt."

"Bu kazada, halo gerçekten de hayatını kurtardı. Darbeyi kask aldı ve bunu Hamilton'a zarar vermeden yaptı. Ayrıca HANS mekanizması da çalışması gerektiği gibi çalıştı."

"Bu üç mekanizma bir arada çalışarak, Lewis'in kazadan biraz acı ve morarma içinde olsa da, iyi bir şekilde çıkmasını sağladı." dedi.

F1, Hamilton'ın araç üstü kamerasından, aldığı darbeyi yakından göstermek için kazanın 360 derecelik videosunu paylaştı.

Verstappen, kazaya sebep olduğu için büyük oranda suçlu bulundu ve önümüzdeki Rusya Grand Prix'si için üç sıra grid cezası aldı.

Çeviren: Aybike Simay Erden