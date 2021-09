"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"

Bu yıl şampiyonluk için savaşan Hamilton ve Verstappen, İtalya GP'de Pazar günü kaza yaptı ve Verstappen'in aracı, Hamilton'ın Mercedes'inin üzerine çıktı.

Kazada, Verstappen'in tekerlerinden biri Hamilton'ın kaskıyla temas etti. Ancak, temasın etkileri çoğunlukla, halo kokpit koruma sistemi tarafından önlendi.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın hayatını "kesinlikle" halonun kurtardığını söyledi. Hamilton ise, kendisini koruyan biri olduğu için kesinlikle minnettar hissettiğini belirtti.

Halo, 2018'de F1'e tanıtılıp, FIA koltuklarında kullanılmadan önce, Cranfield Üniversitesi tarafından ayrıntılı teste ve araştırmaya tabi tutuldu.

Hamilton'ın kazasının ardından, Cranfield Üniversitesi motor sporları program direktörü Clive Temple, yedi kez F1 dünya şampiyonunun hayatını şans değil, bilimin kurtardığını söyledi.

Temple, "Hamilton şanslı değildi."

"Sürücülerin güvende olmasını sağlayan şeyin, bilim ve mühendislik olduğu bir gerçek. Motor sporlarında güvenlik, en önemli konu."

"Halo, 2018 sezonunda geldi ve Alfa Romeo koltuğundaki Charles Leclerc'i, Alonso'nun havalanan McLaren'ından koruyarak, önemini kanıtladı."

"Ayrıca Kasım 2020'de, deforme olabilen burun kısmı, kask içi koruma sistemi ve bariyerin kendisi gibi diğer güvenlik önlemleriyle beraber, halo tarafından hayatı kurtulan Romain Grosjean kazası yaşandı."

"Halo en önemli güvenlik önlemlerinden biri olduğunu, F1'den Formula 4'e kadar bütün sürücülere kanıtladı." sözlerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images