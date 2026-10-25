Formula 1 Amerika GP

Hamilton’dan Verstappen'e yanıt: “41 yaşındayım ve omurgam gayet iyi durumda”

COTA zeminini eleştiren ve omurgasının zedelendiğini açıklayan Max Verstappen’e yanıt veren Lewis Hamilton, pistteki tümseklerin yarışa karakter kattığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 25 Eki 2026 06:52

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

ABD Grand Prix’sinin düzenlendiği Circuit of the Americas pistinin dalgalı zemini, pilotlar arasındaki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Max Verstappen’in tümseklerin yarattığı fiziki yükten ve sırtında oluşan hasardan yakınarak sert eleştirilerde bulunmasının ardından, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton tam aksi bir fikir belirtti.

Tümseklerin sürüşe mücadele ve heyecan kattığını belirten Hamilton, durumdan şikâyet etmek yerine şartlara adapte olunması gerektiğini vurguladı.

Pist zeminindeki bozuklukların aracı kontrol etmeyi zorlaştırdığını ve bunun pilotajı öne çıkardığını söyleyen Hamilton, sıralama seansının ardından şu açıklamaları yaptı: "Kendi adıma konuşmam gerekirse ben bu tümsekleri seviyorum, piste benzersiz bir karakter katıyor.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

“Aracın altınızdan kaydını hissettiğiniz ve sürekli kontrolü sağlamak zorunda kaldığınız o mücadeleye bayılıyorum.”

“Kusursuz bir dünyada yaşasaydık pist tamamen pürüzsüz olurdu ama o zaman da karakterini kaybederdi. Bu piste hava katan şey tam olarak bu tümsekler.”

“Birinci viraj bizim için kesinlikle sorun değil. 9 ve 19. virajlar biraz tümsekli ama sonuçta herkes aynı gemide. İnsanlar şikâyet edip duruyor ama ben 41 yaşındayım ve omurgam gayet iyi durumda.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Yarış için beklentilerini de açıklayan Hamilton, sözlerini şöyle tamamladı: “Hafta sonu boyunca düzlük performanslarını analiz ettik. Birinci viraja doğru batarya gücünü kestiğimiz anlarda Red Bull arayı açmaya devam ediyor.”

“11. ve 12. virajlara girerken de benzer bir durum var, verilerde bunu net şekilde görbiliyoruz.”

“Açıkçası ne olduğunu tam bilemiyorum. Aracım gayet iyi hissettiriyordu, attığım tur da sağlamdı. Sanırım onlar sadece daha hızlıydı."

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- Motorsport.com Ekibi

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