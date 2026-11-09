Formula 1 Sao Paulo GP

Hamilton'dan taraftarlarına mesaj: "Yıkılmış durumdayım!"

Lewis Hamilton, Sao Paulo Grand Prix'sinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından taraftarlarına sosyal medya üzerinden seslendi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 18:30

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton, Sao Paulo Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada, yarışın son bölümünde attığı spinle sonuçlanan hafta sonunun kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Ferrari pilotu, pazar günü Interlagos'ta yarışı 9. sırada tamamladıktan sonra pazartesi günü Instagram hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Motor cezası nedeniyle yarışa 20. sıradan başlamak zorunda kalan Hamilton, ilk bölümde geçiş lastikleriyle 11 sıra yükselmeyi başardı. Ancak ilerleyen turlarda arka lastiklerinin performansı düşmeye başladı.

Bunun üzerine kuru zemin lastiklerine geçmek için Ferrari'ye ısrarda bulunan Britanyalı pilot, pite giren ilk isim oldu.

Yarışın seyri 62. turda yağmurun yeniden başlamasıyla değişti. Hamilton, kuru zemin lastikleriyle bir tur daha pistte kalmayı tercih etti ancak pit yoluna girmeden hemen önce spin attı. Böylece yarışı dokuzuncu sırada noktaladı.

Yedi kez dünya şampiyonu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dünkü yarışın sonucundan ve bitiş şeklinden dolayı yıkılmış durumdayım."

“Her şey çok iyi başlamıştı ancak lastiklerle ilgili sorunların ardından ciddi bir önden kayma yaşadık. Bu koşullarda aracı kullanmak inanılmaz derecede zordu."

"Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak bu hafta sonu yeterli tempoya sahip değildik. Bunun nedenini anlamak için çalışacağız ve bir sonraki yarışa daha güçlü döneceğiz.”

"Takım tüm hafta sonu boyunca araç üzerinde çok çalıştı, gösterdikleri çaba için gerçekten minnettarım. Ama bu, taraftarlara sunmak istediğimiz bir yarış değildi."

"Brezilya, enerjiniz ve desteğiniz için her zaman teşekkür ederim. Buranın kalbimde çok özel bir yeri var. Bana gösterdiğiniz sevgiyi ben de size aynı şekilde gönderiyorum. Takımlar şampiyonluğunu kazanan Mercedes'i de tebrik ederim. Bunu gerçekten hak ettiler."

"Bizi destekleyen herkese hem zor günlerde hem de güzel günlerde yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Desteğinizi hissediyorum ve bu benim için çok önemli."

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- Motorsport.com Ekibi

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