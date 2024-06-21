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Formula 1 İspanya GP

Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"

Lewis Hamilton, takım arkadaşı George Russell'a yönelik olası bir 'kayırma' tartışmasının ardından Formula 1 taraftarlarından 'olumsuzluk' yaymak yerine destek olmalarını istedi.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton'ın 2024 sonunda Ferrari'ye geçecek olmasıyla birlikte, Russell'a kıyasla elde ettiği sonuçlar, özellikle de Russell'ın sıralamalarda 9-2'lik bir üstünlüğe sahip olduğu düşünüldüğünde, daha incelenmeye başladı.

Russell şampiyonada Hamilton'ın 14 puan önünde yer alıyor. Ayrıca Hamilton'ın Montreal'deki üçüncü antrenman seansında birinci olmasının ardından Russell pole pozisyonunu elde etti.

Monako Grand Prix'sinde ise Russell'ın W15'in performansını önemli ölçüde artırdığı belirtilen yeni ön kanadı kullanması ve Hamilton'ın "George'u geçmenin zor olacağını tahmin ettiğini çünkü geliştirilmiş bir parçaya sahip olduğunu" söylemesine odaklanıldı.

Ancak Motorsport.com'a göre Hamilton'a aynı kanadı kullanması teklif edilmiş, ancak Hamilton bunu yapmamayı tercih etmiş.

Söylenene göre Hamilton'ın bu kararının sebebi, Mercedes'in o sırada yeni kanadın yalnızca bir örneğine sahip olması ve kanadın kırılmasının modern F1 araçlarında geçişi imkansız hale getireceği.  

Ayrıca Kanada Grand Prix'sinin ardından sosyal medyada Mercedes'in Russell'ı kayırdığı spekülasyonları yayıldı.

Bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'si öncesinde Hamilton'a bu gelişmeyle ilgili olarak hayranlarına söylemek istediği bir şey olup olmadığı soruldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yıllara bakarsanız, her zaman güçlü bir takım olduğumuzu görürsünüz. Birlikte her zaman çok çalıştık."

"Her zaman, örneğin son yarışta bile sadece performansımla ilgili yorum yapmaya özen gösterdim."

"Bence şu anda desteğe ihtiyacımız var, olumsuzluğa değil. Aslında George'un olumsuzluk yaşadığının farkında değildim."

"George her hafta sonu elinden gelenin en iyisini yapıyor ve takımla birlikte gelişiyor. Bu yüzden hiçbir şekilde suçlanmamalı."

"Elbette takım içindeki bazı durumlar iyileştirilebilir. Bu da konuşarak, iletişim kurarak olur."

"Bu sürekli olarak üzerinde çalıştığımız bir şey. Ama hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz birlikte çok çalışıyoruz ve şampiyonayı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunu uzun vadeli ilişkimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum."

Barselona padoğundaki Mercedes karavanında takım arkadaşıyla birlikte konuşan Russell, bu konu hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse Instagram ya da Twitter'a bakmıyorum."

"Sosyal medyanın iki ucu keskin bir kılıç olduğunu düşünüyorum, sosyal medyada gördüğünüz pek çok komik şey var ve sizi pek çok şeyden haberdar ediyor, ancak diğer taraftan sadece ben değil, herkese yönelik birtakım olumsuzluklar var."

"Lewis'in de dediği gibi, onların desteğini hissetmek ve başkalarına olumsuzluk vermemek istiyorsunuz."

"Elbette böyle şeyler duymak hiç hoş değil ama ne yazık ki şu anda içinde yaşadığımız dünya bu. Kamuoyunun gözü önündeki herkes bununla karşı karşıya."

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