Formula 1 Amerika GP

Hamilton’dan Red Bull açıklaması: "Beni bir kez daha haksız çıkardılar"

Hamilton, Red Bull'un 2026 sezonundaki başarısını överken, ekibin kendi motorunu üretme konusundaki yeteneklerini geçmişte küçümsediğini itiraf etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 07:40

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Formula 1’in yeni teknik kurallarla başlayan 2026 dönemine kendi tesislerinde ürettiği ilk motorla giren Red Bull, sezon başında yaşadığı zorlukların ardından büyük bir çıkış yakaladı. Max Verstappen'in Malezya ve Singapur'da üst üste kazandığı zaferlerin ardından Ford ortaklığıyla üretilen güç ünitesinin performansını rakiplerin ilgisini çekmeye başladı. ABD Grand Prix öncesinde konuşan Lewis Hamilton, Milton Keynes merkezli ekibin gösterdiği bu başarıya şapka çıkardı.

2011 yılında Red Bull’u "sadece bir içecek şirketi" olarak nitelendiren ve bu sözlerinden ötürü pişmanlık duyduğunu daha önce de dile getiren 41 yaşındaki Britanyalı pilot, Red Bull'un Mercedes ve Ferrari gibi dev üreticilerden daha iyi bir motor üreterek herkesi şaşırttığını söyledi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Red Bull'un yıllar içindeki gelişimini ve motor projesindeki başarısını değerlendiren Hamilton, şunları söyledi: "Gençken, yıllar önce 'McLaren veya Ferrari gibi tarihi olan takımların başardıklarını Red Bull asla yapamaz' demiştim.”

“Ama beni haksız çıkardılar ve yıllar boyunca muazzam başarılara imza atmaya devam ettiler.”

“Ancak motor konusunda ayrı şaşkınım. Mercedes veya Ferrari’nin elindeki kaynaklar ve tecrübeyle üretebileceğinden daha iyi bir motoru başka kimsenin yapamayacağına inanıyordum.”

“Yine beni, herkesi bir kez daha haksız çıkardılar ve gridin en iyi motorunu ürettiler. Gerçekten harika bir iş çıkardılar."

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- Motorsport.com Ekibi

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