Hamilton'dan RB19 yorumu: "Hayatımda bu kadar hızlı bir araç görmedim!"

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Red Bull her ne kadar Suudi Arabistan'da Max Verstappen'in aracında dayanıklılık sorunu yaşasa da, Bahreyn'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da da duble yapmayı başardı. Red Bull böylece 2009'dan sonra ilk defa peş peşe iki yarışta duble yapmış oldu.

Hamilton, Suudi Arabistan'da yarışın özellikle ilk bölümünde sert lastiklerle zorlanırken yarışı takım arkadaşının arkasında 5. sırada tamamladı. Hamilton Bahreyn'de de 5. olmuştu.

Mercedes her ne kadar Bahreyn'e göre daha iyi bir yarış çıkarsa da yine de yarışı kazanan Red Bull'un çok gerisindeydi. İki araç arasındaki hız farkı, özellikle 15. sıradan başlayan Verstappen'in Hamilton'ı geçtiği an daha çok ortaya çıktı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Sıralamalar zorlu geçmişti ancak bugünü olumlu bir şekilde geçirip biraz puan alabildik. Bu açıdan mutluyum ve George üçüncü olarak harika bir sonuç aldı ve takım için iyi puanlar kazandı. Ben bu hafta sonu için doğru ayarlara sahip değildim..."

"Dün zor bir karar verdik. %50-50 şansımız vardı. Büyük ihtimalle yanlış kararı verdik. İlk bölümde performans açısından çok fazla önden kayma yaşadım, ikinci stint biraz daha iyiydi."

"(Tek turda) % 95 seviyede sürerken bıçak sırtı oluyor. Ancak yarışta her şey daha kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir oluyor."

"Yarışta da araca tam olarak güvenmiyordum ancak yine de elimdekinden maksimumu almaya çalıştım." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, istedikleri noktaya gelmeleri için daha uzun yollarının olduğunu ancak bu yarışı Ferrari'nin önünde tamamlamalarının ilginç olduğunu söyledi.

Hamilton, "Daha önümüzde uzun bir yol var. Kesinlikle Ferrari'yi arkamızda görmek tuhaftı ve bizim için pozitif bir şeydi. Burada asfalt yüzeyi farklı. Bu yüzeyde aracımızın neden iyi çalıştığını ya da başka yerde neden iyi çalışmadığını gerçekten anlayamıyoruz ancak bu hafta sonundan çok fazla pozitif ders çıkarabiliriz. İlk üç yarışta inişli çıkışlı olacak. Umarım en kısa sürede güncellemeler alırız ve Aston'larla farkı kapatmaya çalışırız." dedi.

Red Bull RB19 için ise Hamilton, "Kesinlikle daha önce hiç bu kadar hızlı bir araç görmedim. Biz hızlıyken bile bu kadar hızlı değildik. Bunun, özellikle diğerlerine kıyasla görmüş olduğum en hızlı araç olduğunu düşünüyorum. Nasıl ya da neden böyle bilmiyorum ancak beni çok ciddi hızla gelip geçti. Onu engellemeye çalışmadım bile çünkü aramızda devasa hız farkı vardı."

"Herkes, tüm araçların yakın olduğunu görmek ister ancak durum böyle. Bu benim hatam değil." dedi.

Hamilton son olarak kendi araçlarında kendisine daha fazla güvenebilmesi için daha fazla yere basma gücüne sahip olmaları gerektiğini söyledi.

"Yere basma gücü açısından çok gerideyiz. Bu yüzden arkayı ve özellikle yere basma gücünü güçlendirmeliyiz. Daha fazla arka taraf aracın arkasını daha stabil hale getirir. Bu sayede saldırmak için kendime daha fazla güvenebilirim. Ancak genel olarak bu araçta, değişiklik yapsak bile daha önceki araçlarda hiç sahip olmadığım özel bir şey var. Sıkı çalışmam lazım."

Red Bull RB19'un kurallara uygun olmama ihtimali için ise Hamilton, "Bunu sorgulayamam, sadece daha iyi bir iş çıkardıklarını varsayıyoruz." şeklinde cevap verdi.