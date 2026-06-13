Hamilton'dan rakiplerine mesaj: "Yedi kez dünya şampiyonu olmamın bir nedeni var!"
Lewis Hamilton, Formula 1'deki rakiplerine dikkat çekici bir mesaj göndererek dünya şampiyonluğu kazanmanın ne gerektirdiğini bildiğini söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: LLUIS GENE / AFP via Getty Images
Lewis Hamilton, 2021 sezonundan bu yana en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. İlk altı yarışta üç kez podyuma çıkan Hamilton, 90 puanla şampiyonada lider Kimi Antonelli'nin ardında ikinci sırada yer alıyor.
Britanyalı pilot, en son 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından şampiyona sıralamasında ikinci sırada bulunmuştu.
Hamilton, Ferrari'de yapılmasını istediği önemli değişikliklerin meyvelerini almaya başladığını düşünüyor. Bunlar arasında direksiyon tasarımının yenilenmesi ve fren sistemindeki değişiklikler de yer alıyor.
Perşembe günü Barcelona'da konuşan Hamilton, Japonya Grand Prix'sinden bu yana Carbon Industrie fren diskleri kullandığını doğruladı. Ferrari'nin genel fren sistemi Brembo olmaya devam ederken, Hamilton Mercedes'te geçirdiği 12 yıl boyunca Carbon Industrie disklerine alışkın olduğu için bu değişikliği talep etmişti.
Mevcut durumuyla ilgili konuşan Hamilton, başarılı bir takım oluşturmak için ne gerektiğini bildiğini ve yedi dünya şampiyonluğunun bunun en büyük kanıtı olduğunu söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hamilton şöyle konuştu: "Fiziksel olarak daha formdayım, daha sağlıklıyım ve kişisel olarak daha iyi bir noktadayım."
"Takıma çok daha iyi bir zihniyetle geldim. Hatta geçen yılın başına kıyasla daha da iyi bir yaklaşım sergilediğimi söyleyebilirim."
"Herhangi bir sakatlığım yok."
"Geçen yıl hiçbir katkım olmayan ve devraldığım bir aracı kullanıyordum. Şimdi ise geliştirilmesine yardımcı olduğum bir aracı sürüyorum. Ayrıca bu yeni dönem de benim daha çok hoşuma gidiyor."
"Tecrübe doğal olarak çok yardımcı oluyor. Benim yedi dünya şampiyonluğum olmasının da bir nedeni var ve kazanmak için ne gerektiğini biliyorum."
"Birlikte çalıştığım birçok kişinin de geçmişte şampiyonluklar kazandığını ve bunun için ne gerektiğini bildiğini biliyorum."
"Benim tek hedefim, hem onlara hem de kendime yardımcı olarak gerçekten ulaşabileceğimize ve hak ettiğimize inandığım noktaya ulaşmak."
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