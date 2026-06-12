Hamilton'dan Leclerc'in fren kararına yanıt: "Benim için hiçbir şey değişmez"

Charles Leclerc’in yaklaşık bir hafta önce kendi evindeki yarışta yarış dışı kalması ve ardından gösterdiği sert tepki, Ferrari’nin fren sorunlarına dair padokta büyük bir tartışma başlatmıştı. Bu tartışmalar doğrultusunda, fren üreticisi Brembo bile Monakolu pilotun açıklamalarına yanıt vermek adına resmi bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştı.

Monako hafta sonu boyunca fren anlarında yaşadığı sıkıntılardan defalarca şikayet eden Leclerc’in bu endişeleri, güvenlik aracının ardından yarışa veda etmesine neden olan kazayla sonuçlanmıştı. Yaşanan bu krizin ardından Leclerc'in İspanya'da "Carbon Industries" disklerine geçeceği ve takım arkadaşının ayarlarını deneyeceği öğrenildi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Barselona'da basının sorularını yanıtlayan Lewis Hamilton, mevcut fren ayarlarını aslında çok uzun süredir istediğini ve bu değişikliği ilk kez Japonya GP'sinde hayata geçirdiğini açıkladı.

Performansı artırmak adına aracın her bir unsurunu sürekli değerlendirdiğini belirten yedi kez dünya şampiyonu, fren seçiminin kesin bir performans farkı yaratmaktan ziyade tamamen pilot tercihi, hissiyatı ve hazırlığıyla ilgili olduğunu vurguladı.

"Öncelikle ben frenlerimi Japonya'da değiştirdim. Bu zaten çok uzun zaman önce talep ettiğim bir şeydi.”

“Elimizdeki her veriye bakarım ve bunu nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi incelerim. Nihayetinde bu durum pilot hazırlığına, tercihine ve hissiyatına bağlıdır.”

“İkimiz de şu an benim yarıştığım seçeneği test etmiştik ve Charles günün sonunda bunu istememişti."

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Kendisi o dönem yarıştığı ayarları seçmişti, şimdiyse fikrini değiştirdi; dolayısıyla bu durum benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor.”

“Daha önce de söylediğim gibi, aradaki farkı yaratan tek faktör bu değil. Benim amacım, tüm takımı yukarı taşıyacak veriler sağlamak ve Charles da bu takımın bir parçası."