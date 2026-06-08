Hamilton’dan Kardashian açıklaması: "Desteğini hissetmek harika"
Lewis Hamilton, Monako’da podyuma çıktığı yarışın ardından Kim Kardashian’ın kendisine her gün büyük bir destek verdiğini belirtti.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian, Monako Grand Prix'sinde ilk kez padokta birlikte görüntülendi. Yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkan 41 yaşındaki Ferrari pilotu Lewis Hamilton, hafta sonunun ardından verdiği demeçte ünlü yıldızın varlığından duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bu hafta sonu buraya gelmesi ve onun desteğini hissetmek harikaydı.”
“Etrafınızda iyi insanların olması, sizi destekleyen iyi kalpli insanların bulunması çok özel bir duygu; o bunu benim için her gün yapıyor."
Yarışın ardından ikincilik için podyuma çıkan Hamilton, kendisini izleyen Kardashian'a öpücük göndererek kutlamasını paylaştı.
Kim Kardashian podyum seremonisinde
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Yarışın startından 50 dakika önce piste gelen Kim Kardashian ise önce Hamilton’ın Ferrari garajının önünde basına poz verdi, ardından da start düzlüğüne geçti.
Start düzlüğünde yürüdüğü esnada Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle’ın mikrofon uzattığı Kardashian, "Formula 1'den keyif alıyor musunuz?" sorusu da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen soruları görmezden gelerek yürümeye devam etti.
Görmezden gelindiğini hisseden Brundle ise bu durum karşısında yayında, "Pekala, anlaşılan bugün konuşmuyoruz." diyerek duruma tepki gösterdi.
Cumartesi günkü sıralama turlarında yedi kez dünya şampiyonu Hamilton ile ilişkisinin başlamasından bu yana ilk kez bir Formula 1 padoğunda görüntülenen Kardashian, yarışa kız kardeşi Khloe Kardashian ile katıldı.
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