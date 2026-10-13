Formula 1 Singapur GP

Hamilton'dan hayranlarına mesaj: "Bir sonraki yarışa güçlü bir şekilde döneceğim"

Singapur'daki hafta sonunun ardından Lewis Hamilton, 23-25 Ekim tarihlerinde Austin'de düzenlenecek ABD Grand Prix'sinde toparlanmayı hedefliyor.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 09:00

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Lewis Hamilton, zorlu geçen Singapur Grand Prix'sinin ardından sorumluluğu tamamen üstlendi.

Ferrari sürücüsü, takımının pite girme çağrısına uymayıp stratejisini değiştirmemeyi tercih etmesinin ardından Marina Bay'deki yarışı altıncı sırada tamamladı. Kendini iyi hissetmediği için yarış sonrası röportajlara katılmayan Hamilton, daha sonra Instagram hesabından taraftarlarına bir mesaj gönderdi.

Max Verstappen yarışı kazanırken Charles Leclerc, Hollandalı sürücünün ardından ikinci olarak Ferrari'nin rekabetçi bir araca sahip olduğunu gösterdi. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ise podyumu tamamladı.

Hamilton, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Singapur'da istediğimiz sonucu alamadık ve bunun sorumlusu benim."

"Geçiş yapmanın zor olduğu bir pistte farklı bir şey denemeniz gerekiyor. Ben de sonunda işe yaramayan bir strateji seçtim. Bu çok acı veren bir ders ancak aldığım kararların tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bu sporda her karar doğru sonuç vermeyebilir. Önemli olan, hata yaptığınızda bunu kabul etmek ve sonrasında nasıl ilerleyeceğinizi bilmektir."

"Her hafta sonu ortaya koydukları çalışmalar için takıma minnettarım. Altıncılık, aracımızın sahip olduğu performansı yansıtmıyor ve sonuca rağmen olumlu çıkarımlar yapabileceğimiz noktalar var. Singapur'daki taraftarlara enerjileri için çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve bir sonraki yarışta mücadeleye daha güçlü döneceğim."

Hamilton, yarışa orta hamur lastiklerle üçüncü sıradan başladı ve pite giren ilk sürücü oldu.

Pit stop sırasında yumuşak hamur lastiklere geçti. Lance Stroll'ün aracı sebebiyle yarışa sanal güvenlik aracının dahil olmasının ardından Ferrari, her iki sürücüsüne de pite gelmeleri yönünde talimat verdi.

Leclerc pite girerken Hamilton, pistte kalmayı tercih ettiğini takıma bildirdi ve yarışı tek pit stopla tamamlamayı denemeye karar verdi. Ancak yarışın son bölümünde Leclerc, Antonelli ve iki McLaren sürücüsü Hamilton'ı geride bıraktı.

Yarışın bitişinin ardından Hamilton, telsizden takımından özür dileyerek şunları söyledi: "Üzgünüm çocuklar… Bugün bu stratejiyle sizi hayal kırıklığına uğrattım."

"Bu benim kararımdı ve bize değerli puanlar kaybettirdim."

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

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