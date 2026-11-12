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Hamilton’dan Gazze mesajı: "Hiçbir insana, hayatı daha değersizmiş gibi davranılmamalı"
Mısır’a giderek Refah Sınır Kapısı'ndaki insani yardım sevkiyatlarını yerinde inceleyen Lewis Hamilton, yardımların engellenmesine ve bölgede yaşanan insanlık dramına sert tepki gösterdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 09:55
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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Gazze'ye ulaştırılmak istenen insani yardımların durumunu yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sınır hattında yardım kamyonlarının bekletildiğini ve temel ihtiyaç malzemelerinin bile çeşitli gerekçelerle geri çevrildiğini vurgulayan Hamilton, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
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Ziyareti sırasında sınır hattındaki duvarları, lojistik merkezlerindeki çalışmaları ve geçiş izni bekleyen yardım konvoylarını yakından gördüğünü belirten Lewis Hamilton, tanık olduklarını şu sözlerle aktardı: “İsrail'in son üç yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırım dehşet verici. İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılması büyük bir adaletsizlik. Hiçbir insana, hayatı daha değersizmiş gibi davranılmamalı."
"İnsanları içeride tutmak için inşa edilmiş, kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran o yerin dışında dururken tek düşünebildiğim şey içeri girip yardım edebilmekti."
"Refah Sınır Kapısı'nda yola çıkmaya hazır halde sıraya dizilmiş gıda yüklü kamyonlar gördüm. Ancak bu kamyonların içeri girmesine düzenli olarak izin verilmiyor ya da geçişleri büyük ölçüde gecikiyor."
"Kuyrukta bekleyen, konuştuğum ilk şoför şimdiden 12 saatten fazla süredir bekliyordu. Yakındaki lojistik merkezinde yardım görevlilerinin ne kadar sıkı çalıştığını gördüm ama aynı zamanda akılalmaz gerekçelerle hangi malzemelerin reddedildiğine de tanık oldum: Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları bile...”
Uluslararası kamuoyunun bölgede yaşananlara karşı duyarsızlaşmaması gerektiğini vurgulayan Britanyalı pilot, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “İsrail'in ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yardım kamyonlarının içeri girmesine izin vermesi gerekiyor. Hiçbir bahane kabul edilemez."
"Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini, sadece izlemek yerine bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu biliyorum. Onların çektiği acılara alışmamızı istemiyorum. Başımızı başka yöne çevirmemizi istemiyorum.”
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- Motorsport.com Ekibi
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