Formula 1
Hamilton'dan Ferrari'ye net mesaj: "Kimse beni susturamayacak"
Lewis Hamilton, Meksika GP'de Charles Leclerc ile yaşanan olayın ardından her şeye rağmen duygularını ifade etmekten geri durmayacağını dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 08:35
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc ile yarışın ilk turunda yaşadığı mücadelenin Ferrari'nin galibiyet umutlarını tehlikeye atmasının ardından çok öfkelenmişti.
Leclerc, liderliği ele geçirmek için pist dışına çıkmış ve bu hareketi nedeniyle beş saniye zaman cezası almıştı. Hamilton ise bu mücadele sırasında Max Verstappen'e pozisyon kaybetmiş, Hollandalı pilot da yarışı kazanmıştı.
Hamilton, yarış mühendisi Carlo Santi ile telsiz üzerinden yaptığı konuşmada Leclerc'e verilen cezayı sorguladı ve takım arkadaşının temiz havada ilerleme avantajına sahip olduğunu savundu.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Hamilton, takım içinde 'ciddi görüşmeler' yapılması gerektiğini belirtti.
Bu konuda konuşan Hamilton, "Bu konuda insanların ne düşündüğünü gerçekten umursamıyorum."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
"Duygularımı açıkça ortaya koyan biriyim ve o an ne hissediyorsam onu söylüyorum. Ama özellikle değinmek istediğim bir konu var: Birilerinin telsizde söylediklerimin 'önceden hesaplanmış' olduğunu söylediğini gördüm."
"Buna karşı çıkmak istiyorum çünkü yarış sırasında kalp atış hızınız 170'e çıkıyor ve saatte 320 kilometre hızla araç kullanıyorsunuz. Ne söylediğinizi hesaplayacak ve medyanın bunları haberleştireceğini düşünecek zamanınız olmuyor. Bunları düşünmüyorsunuz." dedi.
Hamilton ayrıca pilotların olası ihlâlleri hakemlere bildirmeye teşvik edildiğini savundu.
Hamilton, "Genellikle hayal kırıklığınız, özellikle alınan kararlar konusunda takımınızdaki insanlara ve yöneticilere yansır. Ayrıca hakemler de pistte bir sorun yaşadığımızda bunu dile getirmemizi her zaman istiyor. Örneğin, önünüzdeki bir araç nedeniyle yavaşlamak zorunda kalırsanız veya engellenirseniz bunu bildirmenizi bekliyorlar."
"Meksika'daki antrenman seanslarından birinde Hadjar, 1. viraja gelirken yarış çizgisi üzerinde yavaşladı. Bununla ilgili hiçbir şey söylemedim ve olay incelenmedi."
"Örneğin ben konuşup tepki gösterseydim olay araştırılır ve pist üzerinde başka bir aracı engellediği için ceza alırdı. Bu nedenle açık olmak ve yaşananları dile getirmek önemli."
"Elbette bazen bir şeyler söyleyip sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. Ancak samimi ve gerçek olduğum için asla özür dilemeyeceğim."
"Sesim kesilmeyecek, bugüne kadar hiç susturulmadım. Zaten bana herhangi bir şey söylememem yönünde bir talimat da verilmedi." dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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