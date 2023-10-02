Hamilton'dan Ferrari yanıtı: "Hiç teklif almadım ama sohbetler oldu"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'den teklif almadığını fakat kendisinin de İtalya'ya taşınmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.
Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı 2023 sezonunun ardından sona eriyordu ve Hamilton bu noktada 39 yaşında olacaktı.
Fakat İngiliz pilot, yaptığı iki yıllık anlaşmayla 40 yaşından sonra da F1'de olacak.
Blick tarafından 40 yaşında F1 aracının direksiyonunda olmak istemediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Hamilton, "O zaman bu spora olan sevgimi hafife aldığımı kabul etmeliyim. Fakat bu bir aşk-nefret hikayesine dönüştü. Kokpite girmemeyi tercih ettiğim günler oluyor."
"Fakat şu anda çok istekliyim. Mesela takım arkadaşım George ile girdiğim mücadeleler de bana motivasyon veriyor. Her zaman mücadeleye hazır olmalısınız."
"Her yarışta kendi limitlerimi bulmaya çalışıyorum ve takımıma güveniyorum. Fakat araçta denge yoksa risk almak istemiyorsunuz." dedi.
Görüşmelerin uzun sürmesiyle ilgili Hamilton, "Bu, Toto ile saatlerce tartıştığımız ve ayrıntılar üzerinde pazarlık yaptığımız ilk sefer değil. Fakat her zaman 'Perşembe'den pazar gününe kadar sadece Formula 1'e aitim' mottosuyla hareket ettik."
"Sponsor etkinlikleriyle ilgili pek çok ayrıntı var. Toto ile mutluyum. Herkes ona saygı ve hayranlık duyuyor. Onula pazarlık yapmak çok kolay. Bu da onu büyük bir lider yapıyor." dedi.
Sözleşmesini okuyup okumadığı sorusuna Hamilton, "Elbette içinde tam olarak ne olduğunu bilmek istiyorum fakat şimdi 200 sayfadan fazla, adeta bir kitap gibi! Yani günlerinizi alıyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Başka bir takıma geçmeyi hiç düşünüp düşünmediği sorusuna, "Pek düşünmedim." yanıtını veren Hamilton, Ferrari'den teklif alıp almadığı sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi.
"Ferrari'den hiç teklif almadım. Eminim birkaç normal sohbetimiz olmuştur. Sonuçta orada tanıdığım pek çok iyi insan var. Fakat kendimi İtalya'ya taşınmaya hiç hazır hissetmedim."
Hamilton emekli olduğu zaman padoka dönmeyi istemediğini de ekledi.
"Pek çok sürücü bırakıp dönmüş olabilir fakat bu benim başıma gelmeyecek. Hayatımın bu bölümü bittiğinde, her şey bitecek. Bir araca binmeden padokta ya da garajda durmayı hayal bile demiyorum. Yine de az önce de söylediğim gibi asla asla dememek lazım."
Hamilton çocuk sahibi olmayı ise şimdilik düşünmüyor.
"Şu anda istemiyorum! Çünkü bunun için harcayacak zamanım yok, amca olmaktan büyük keyif alıyorum."
"Hâlâ yarış araçlarıyla ilgili hedeflerim var ve diğer şeylerin arka planda kalması gerekiyor. İşimiz %100 yapmak istiyorum."
"Elbette özel hayatınızda denge bulmanız, bazı tavizler vermeniz gerekiyor. Fakat neyse ki o gün henüz gelmedi."
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