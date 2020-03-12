Hamilton'dan Ferrari yanıtı: "Formula 1 herkes için eşit olmalı"
Lewis Hamilton, FIA-Ferrari arasındaki gizli anlaşma konusunda ihtiyatlı açıklamalarda bulunurken, FIA'nın herkese eşit davranması gerektiğini savundu.
FIA ve Ferrari arasında imzalanan gizli anlaşma, başta Mercedes olmak üzere tüm takımların tepkisini çekmişti.
Mercedes'in de içinde bulunduğu yedi takım, FIA'ya yazdıkları mektupla bu gizli anlaşmanın içeriğinin açıklanmasını istediler.
Konu hakkında altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a ne düşündüğü soruldu.
Hamilton, "Sporcular olarak sadece yarışlara gitmek ve adil bir mücadele alanı hazırlandığından emin olmak istiyoruz. Doğal olarak takımlar performans açısından farklılıklar gösteriyorlar. Ancak mücadele alanı herkes için aynı olmalı."
"Bizim pozisyonumuz bu. Bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum, çünkü bunu yapmak sadece sorun yaratıyor." dedi.
Benzer bir yaklaşımı takım arkadaşı Valtteri Bottas da sergiliyor.
"Yarışların adil olması ve kağıt üstünde her şeyin herkes için aynı olması gerektiği düşüncesini paylaşıyorum. Taraftarlar da bu sporda her şeyin adil olduğuna güvenebilmeliler."
"Ama dikkatlice inceleneceğinden eminim. Şahsen herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, ama bu konuda zaman kaybetmek de istemiyorum. Sadece yarışmak için buradayım."
Son olarak Sebastian Vettel, bu olayın kendilerine olan bakış açısını değiştirmediğini söyledi.
Vettel, "Ne olursa olsun diğer sürücülerle olan ilişkilerde hiçbir şeyi değiştirmiyor."
"Özellikle Lewis ile. Birbirimize olan saygımız son yıllarda oldukça büyüdü ve bu değişmiyor." dedi.
Hamilton da, "Kesinlikle Seb haklı. Birbirimize olan saygı değişmeden kalıyor. Perde arkasındaki şeyler benim için tamamen ayrı." dedi.
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|Editör
|Ronald Vording
Hamilton'dan Ferrari yanıtı: "Formula 1 herkes için eşit olmalı"
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