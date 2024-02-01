Hamilton, Ferrari ile 'Son Dans' istiyor!

Daha önce de bu tarz söylentiler çok kez ortaya atılmıştı ancak bu kez farklı bir şey var; beklenmedik olduğu kadar heyecan verici bir mozaikte birkaç parçanın mükemmel bir şekilde bir araya geldiği bir senaryo.

Geçmişte Lewis Hamilton'ın ismi Ferrari tarafından en az üç kez daha gündeme getirilmişti. Bu söylentiler hep yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton ile Mercedes arasında devam eden sözleşme yenileme görüşmelerine denk gelmişti. Hamilton'ın olası 'kırmızı' alternatifi masanın diğer tarafında oturanlara mesaj göndermek için kullanmış olması mümkün ve muhtemeldi.

Her şey duruldu derken söylentiler Lewis'in Maranello'ya doğru yola çıktığı yönünde iddialarla yeniden gündeme geldi. Bu sefer söylentiler farklı bir senaryo ile daha inandırıcı hale geldi.

Ferrari'nin 2025 ve sonrası için bir boş koltuğu var. Çünkü Ferrari şu anda sadece Leclerc ile 2025 ve sonrası için sözleşme uzattı. Sainz’da durum bekleme halinde. Ancak daha önceki söylentilerin aksine bu sefer Hamilton tarafındaki yenilik, Hamilton’ın ilk kez herhangi bir sözleşme yenileme döneminde olmaması.

Çünkü Lewis, 31 Ağustos 2023'te 2024 ve 2025 sezonları için yeni sözleşme imzaladı. İki yıllık bu sözleşme aslında '1+1' yıl şeklinde. Yani ilk sezonun sonunda, özel bir durum sebebiyle 2025 için sözleşmeden çıkış maddeleri içeriyor olabilir.

Lewis ve Ferrari arasındaki önceki 'temas' durumlarından farklı olan diğer hususlar ise; teknik düzenlemeler ve Hamilton'ın kendi beklentileriyle ilgili. Geçmişte Lewis, yedi dünya şampiyonluğunun altısını kazanmasını sağlayan bir proje olan baskın bir Mercedes'ten ayrılmayı asla düşünmezdi.

Bugün geldiğimiz durumda ise, bu üstünlükten geriye çok az şey kaldı. James Allison'ın takımın teknik dümenine geri dönmesi, içeriden birçok kişiye göre sona yaklaşan bir döngüyü canlı tutmaya çalışmak için son çağrı.

Fotoğraf: Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton, 2024'te performans cephesinde ileriye doğru kararlı bir adım atılmaması halinde, takımın büyük bir yeniden yapılanmaya başlayabileceğinin farkında. Bu yüzden Ferrari için Mercedes'ten 2024 sonunda ayrılmak artık riskli bir kumar değil.

Hamilton için bir de yaş meselesi var. Hamilton 39 yaşına yeni girdi ve son hayalini taçlandırmak için mevcut zamanın neredeyse tükenmekte olduğunu biliyor. Eğer gerçekten kırmızı tulumu giymek istiyorsa bu onun son şansı olacaktır.

Eğer bu geçiş gerçekleşirse pist performansı ne gösterirse göstersin bu Hamilton için efsanevi bir 'Son Dans' olacaktır. Lewis kariyerinde bir çok rekora ve galibiyete sahip. Eğer bugün hâlâ Formula 1'deyse, hâlâ piste çıkmaktan heyecan duyduğu için diyebiliriz.

Dünya şampiyonluğunu garantileyebilecek tek takımın Red Bull olduğu bir dönemin ortasında, yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotu cezbedebilecek tek adrenalin patlaması en ikonik takıma ve mekana gitmek olacaktır.

Eğer son on yılın en şaşırtıcı takım değiştirme olayı gerçekten yaşanırsa, Hamilton'a olan hayranlığını hiçbir zaman gizlememiş olan başkan John Elkann'ın da bu transferde payı olacaktır. Lewis'i Maranello'ya getirmek elbette başarıyı garantisi etmiyor. Ancak Ferrari'nin son sezonlarda geçmişte olduğu kadar çekici (sürücü / teknik kadro açısından) olmamasını tersine çevirecektir.

Bu senaryoya uyan bir başka ipucu da Sainz'in bugün içinde bulunduğu durum. Hafta başında da bildirildiği üzere Carlos bir süredir yeni sezon başlamadan önce geleceğini öğrenme arzusunu dile getiriyor. Bu istek şu anda Ferrari yönetimi tarafından karşılık bulmuş değil.

Charles Leclerc'in sözleşme yenilemesinin açıklanmasının ardından daha da artan bu sessizlik, çeşitli hipotezlerin ortaya atılmasına neden oldu. Bunlardan en önemlisi de Ferrari'nin aklında Sainzsız bir geleceğin olduğu bir senaryo.