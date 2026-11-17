Formula 1

Hamilton'dan F1'e 50 milyon sterlinlik yatırım çağrısı

Lewis Hamilton, motor sporlarında yeterince temsil edilmeyen grupların önünü açmak için F1'e beş yıl içinde 50 milyon sterlin yatırım yapma çağrısında bulundu.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 17 Kas 2026 11:44

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, siyahilerin ve motor sporlarında yeterince temsil edilmeyen diğer grupların önünü açmayı amaçlayan Mission 44 adlı kuruluşunu 2021 yılında hayata geçirmişti.

Kuruluş tarafından gerçekleştirilen anketler, taraftarların temsil çeşitliliğinin artırılmasına yönelik adımlara destek verdiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık, ABD ve Brezilya'da toplam 3 bin kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi F1 yönetiminin spora katılımı genişletmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Şampiyonada yeni yeteneklerin önünü açmak amacıyla Hamilton'ın değerlendirme raporunda üç temel öneri sunuldu. Bunlardan biri, yeni yeteneklerin desteklenmesi için beş yıl içinde toplam 50 milyon sterlinlik yatırım taahhüdünde bulunulması.

"Igniting Inclusion (Kapsayıcılığı Ateşlemek)" başlıklı raporda ayrıca Formula 1, FIA ve 11 takımın tamamının temsil çeşitliliğine ilişkin verileri bağımsız bir kuruluşa sunması öneriliyor. Bu veriler; cinsiyet, etnik köken ve sosyoekonomik geçmişe göre kimlerin spora katıldığını, kimlerin terfi ettiğini ve kimlerin ayrıldığını kapsayacak.

Söz konusu bağımsız kuruluşun her yıl 'motor sporlarının tamamını kapsayan tek bir tablo' yayımlaması ve kaydedilen ilerlemeyi ödüllendirmek amacıyla takımlara yıllık ödüller vermesi de öneriler arasında yer alıyor.

Raporda takımların ayrıca her yıl kariyerinin başındaki kişiler için belirli sayıda pozisyon açması gerektiği vurgulanıyor. Bu uygulamayla 2030 yılına kadar motor sporlarına ücretli binlerce giriş fırsatı oluşturulması hedefleniyor.

Hamilton, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Formula 1, dünyanın dört bir yanında milyonlarca gence ilham veriyor. Ancak fırsatlar sunulmadığı sürece ilhamın hiçbir anlamı yok. Gençlere büyük hayaller kurmalarını söyleyip bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye çalıştıklarında kapıları açmaktan kaçınamayız."

"F1, FIA ve tüm takımlar daha fazla çaba göstermeli ve daha hızlı hareket etmeli. Gerçek yatırımlara, daha fazla fırsata ve daha güçlü bir hesap verebilirlik sistemine ihtiyacımız var. Değişimin mümkün olduğunu gösterdik. Şimdi daha ileri gitmeliyiz. Yetenek her yerde ve sporumuzun geleceği bu yeteneklerin önünü açmamıza bağlı."

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- Motorsport.com Ekibi

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