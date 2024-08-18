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Formula 1

Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

Lewis Hamilton, emekli olmadan önce Formula 1'de zirveye çıktığından emin olmak ve sporun tadını çıkarmak istiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

39 yaşındaki Hamilton, Fernando Alonso'nun (43) ardından griddeki en yaşlı ikinci pilot.

Ancak Hamilton'ın henüz yavaşlamaya niyeti yok.Yedi kez dünya şampiyonu, önümüzdeki yıl Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılacak.

Ne zaman emekli olacağı konusunda düşünüp düşünmediği sorulduğunda Hamilton, Esquire'a şunları söyledi: "Daha ne kadar devam edebileceğimi bilmediğim günler oluyor."

"Düzgün bir ara vermeyi çok isterdim çünkü diğer sporlarda olduğu gibi sezon içinde büyük bir ara veremiyorsunuz."

"Aralık ortasına ya da sonuna kadar yarışıyorsunuz. Sonrasında ocak ayında antrenmanlara geri dönüyorsunuz ve günde iki kez antrenman yapıyorsunuz."

"Ama zihinsel olarak nereye kadar gitmek istediğime dair bir planım var."

"Sadece strateji belirlemem ve işleri sıraya koymam gerekiyor. İşbirliği yaptığım markaları, kurduğum şirketleri sıralama ve tüm bunlar arasında zamanımı nasıl yöneteceğim konusunda başarılıyım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Her şeyi bıraktığım ve artık bu işe aşık olmadığım bir an gelecek mi bilmiyorum. Umarım hiç olmaz ama ne zaman emekli olmam gerektiğini bileceğim."

Hamilton ve Alonso, kendilerinden çok daha genç yarışmacılarla rekabet edebilmenin mümkün olduğunu gösterdiler.

Silverstone ve Spa'da olmak üzere son üç yarıştan ikisini kazanan Hamilton, yaz tatili sona erdiğinde daha fazla birincilik elde etme umudu taşıyor.

Gelecek yıl ise tüm zamanların rekoru olan sekizinci şampiyonluğu için Ferrari'ye geçecek.

"Yapabiliyorken zirveye çıktığımdan emin olmak ve hayatım boyunca yaptığım bu sporun tadını çıkarmak istiyorum."

"Kariyerlerini erken bitiren pek çok insan var ve keşke bir ya da iki yıl daha devam etseydim diyen pek çok kişiyle konuştum. Onlar da 'Devam edebildiğin kadar et!' diyorlar."

"Ama yeterince iyi değilsem bunu yapmak istemiyorum."

"Şimdi mesele şu: Nasıl zinde kalabilir ve tüm bunları yaparken yirmili yaşlarındaki gençlerle rekabet edebilirim?"

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