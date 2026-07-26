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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton'dan ceza sonrası paylaşım: "Pozitif kalmak gerçekten zorlaşmaya başladı”

Macaristan GP’sinde pole pozisyonunu kıl payı bir farkla kaçıran ve ardından 3 sıra grid cezası alan Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından olayı değerlendiren bir paylaşım yaptı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hungaroring’de kariyerinin 10. pole pozisyonunu alarak rekor kırmaya çok yaklaşan ancak az farkla Lando Norris’in arkasında 2. sırada kalan Lewis Hamilton, sıralama turlarının ardından gelen ceza haberiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Q3’ün son anlarında Oscar Piastri’nin hızlı turunu engellediği gerekçesiyle hakemlerden 3 sıra grid cezası alan Britanyalı pilot, pazar günkü yarışa 5. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Hafta sonu boyunca araçtaki hissiyatının mükemmel olduğunu ancak sıralama turlarının ardından her şeyin tepe taklak gittiğini belirten Hamilton, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen ne yaparsanız yapın şans yüzünüze gülmez.” 

“Tüm seanslar boyunca kendimi harika hissettiğim, ancak tam sonunda her şeyin darmadağın olduğu bir hafta sonu daha...” 

“Pole pozisyonuna bu kadar yaklaşmışken yarışa 5. sıradan başlamak son derece can sıkıcı ve sinir bozucu.”

“Pozitif kalmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Spor zaten inişler ve çıkışlardan ibarettir ama aynı zamanda küçük detaylarda gizlidir.” 

“Her puanın değeri büyük ve her fırsatı değerlendirmek zorundasınız. Üst üste 3 hafta sonunda 3 ceza aldıktan sonra bu pozitifliği korumak gerçekten zorlaşmaya başladı."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Yasadığı hayal kırıklığına rağmen takımın kaydettiği aşamadan memnun olduğunu ve yarış ritmine güvendiğini belirten Hamilton, sözlerini taraftarlarına çağrıda bulunarak tamamladı: "Yine de yaşanan bu aksiliklerin, takım olarak katettiğimiz ilerlemenin önüne geçmesine izin vermeyeceğim.” 

“Sahip olduğumuz yarış temposuyla yarınki yarıştan güçlü bir sonuç çıkarabileceğimizden umutluyum. Araç giderek daha iyi hissettiriyor ve hafta sonu boyunca rekabetçiydik.”

“Kendimize en iyi şansı vermek için birlikte çok çalışmaya devam edeceğiz.” 

“Bu pistte yarışmayı her zaman çok sevmişimdir; inancınızı koruyun ve yarış için güzel enerjilerinizi göndermeye devam edin!"

 

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