Hamilton'a mücevher yasağı incelemesinden ceza çıkmadı

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Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Singapur GP 3. antrenman seansının ardından "Uluslararası Spor Kuralları Ek L'yi ihlal ettiği" iddiasıyla komiserlerle görüşmeye çağrılmıştı.

Ek L, özellikle kask, aleve dayanıklı giysi, baş desteği, emniyet kemeri gibi sürücü ekipmanlarının kullanımı ve belli başlı kıyafet ile takıların (örneğin mücevher) takılmasının engellenmesiyle ilgili kuralları düzenlemekte.

Mücevher yasağı bu yıl birçok yarışta gündeme gelmiş ve bir tartışma konusu olmuştu. Mücevher yasağı, Hamilton dahil olmak üzere birçok pilotun tepkisini çekmiş, Sebastian Vettel protesto için bir seansta tulumunun üstüne büyük bir iç çamaşırı geçirirken, Pierre Gasly ise FIA'yı "polislik yapmakla" suçlamıştı.

Hamilton sezonun başlarında kuralı ihlal etmişti ve kendisine Monako GP'sine kadar harekete geçmesi için süre verilmişti, aksi takdirde iki yarıştan ihraç cezası alabileceği de belirtiliyordu -ancak bu gerçekleşmedi.

Singapur'da ise durum biraz farklıydı çünkü Hamilton'ın taktığı mücevher tıbbi bir tavsiye üzerine takılmıştı. Piercing'lerini sürekli olarak çıkarılabilecek şekilde ayarlamak isteyen Hamilton'ın burnunda bir enfeksiyon oluştu ve doktorlar, bu enfeksiyon temizlenene kadar burnundaki parçanın orada kalmasını istemiş.

Hakemler Hamilton'ın açıklamasını dinlediler ve FIA sağlık delegesi Dr.Ian Roberts Mercedes'in hazırladığı tıbbi raporu inceledi. Bu incelemelerin ardından İngiliz pilota ceza verilmedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sıralama turlarının ardından konu hakkında konuşan Hamilton ise "bu kadar küçük bir konuda konuşmanın çılgınca olduğunu" söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Pistte piercing takarak bir duruş göstermeye çalışmıyorum. Bu mücevherleri ve burnumdakini yıllardır takıyorum."

"Yılın başında bu konuda konuştuk ve ben de bu konuda bir çözüm bulabilene kadar bana süre verdiler. Ben de burnumdakini çıkarttırdım ve sonrasında burnumdaki parçayı [düzenli olarak] takıp, çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalıştık."

"Piercingler sürekli olarak burnuma girip çıktığından da burnum enfeksiyon kaptı, sonrasında orası kan topladı çünkü sürekli olarak bu parçayı çıkarıp takıyordum. Burnumda bir morluk oluştu.

"Sonrasında burnumdaki kan toplamasının iyileşmesi için doktorlara danıştım ve bunu burnuma taktık. Son iki haftadır iyileşiyordu bu yüzden doktorlar bunu burnumda tutmamı istediler.

"Bu kadar küçük bir konu hakkında konuşuyor olmamız inanılmaz. [Doktorların kalmasını istediği parçalar dışındaki] her şeyi çıkarıyorum."

"Dürüst olmam gerekirse, bu noktada artık gerçekten umurumda değil."