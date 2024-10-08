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Formula 1 Amerika GP

Hamilton'a kötü haber: Abu Dabi testinde Ferrari koltuğuna oturamayacak

Lewis Hamilton, sezon sonunda Abu Dabi'de yapılacak testte Ferrari ile piste çıkamayacak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

BBC'nin deneyimli muhabiri Andrew Benson'a göre, Lewis Hamilton'ın sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından yapılacak testlerde Ferrari ile piste çıkma şansı bulunmuyor.

Benson, BBC Sport'ta kaleme aldığı yazıda, "Hamilton’ın yıl sonuna kadar Mercedes ile sözleşmesi var ve bu yüzden Mercedes, onun Ferrari için test yapmasına izin vermeyeceğini belirtiyor."

"12 yıllık işbirliğinin ardından birçok tanıtım ve veda etkinliği düzenlemeleri gerektiğini söylüyorlar. Kesinlikle mümkün değil. " diye belirtti.

Hamilton'ın Ferrari ile piste çıkması büyük bir heyecan yaratırdı ancak bu ihtimal oldukça düşük görünüyor.

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