Hamilton'a kötü haber: Abu Dabi testinde Ferrari koltuğuna oturamayacak

BBC'nin deneyimli muhabiri Andrew Benson'a göre, Lewis Hamilton'ın sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından yapılacak testlerde Ferrari ile piste çıkma şansı bulunmuyor.



Benson, BBC Sport'ta kaleme aldığı yazıda, "Hamilton’ın yıl sonuna kadar Mercedes ile sözleşmesi var ve bu yüzden Mercedes, onun Ferrari için test yapmasına izin vermeyeceğini belirtiyor."



"12 yıllık işbirliğinin ardından birçok tanıtım ve veda etkinliği düzenlemeleri gerektiğini söylüyorlar. Kesinlikle mümkün değil. " diye belirtti.

Hamilton'ın Ferrari ile piste çıkması büyük bir heyecan yaratırdı ancak bu ihtimal oldukça düşük görünüyor.