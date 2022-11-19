Hamilton'a kırmızı bayrak incelemesinden ceza çıkmadı!
Lewis Hamilton'a kırmızı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle gelen incelemede ceza çıkmadı.
Pek olay yaşanmayan üçüncü antrenman seansı, Pierre Gasly'nin aracından kopan bir parçanın riskli bir bölgeden kalmasından ötürü seansın orta noktasına doğru ufak bir kırmızı bayrak periyoduna sahne oldu.
Kırmızı bayrak çıkmadan önce hızlı turunda olduğu için aniden yavaşlaması gereken Hamilton, uzun düzlük öncesi virajda frenlerken bir Haas pilotunu geride bıraktı. O sırada hemen arkalarında bulunan Lando Norris, Hamilton'ın geçiş yaptığını belirten isimdi.
Hamilton hızlıca "kırmızı bayraklar altında yavaşlamaması" sebebiyle inceleme altına alındı. Normalde sarı bayraklara uymamanın cezası üç, kırmızı bayraklara uymamanın cezası ise beş sıra grid cezası.
Ancak hakemler Hamilton'ın hızlı turundayken yavaşladığını hesaba katarak İngiliz pilotun kasıtlı olarak hızlı gitmediğine veya geçiş yapmadığına, ayrıca böyle bir pozisyonda yavaşlayabilmek için her türlü çabayı gösterdiğine karar verdiler.
Dolayısıyla incelemeden herhangi bir grid cezası veya benzer bir ceza çıkmadı.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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