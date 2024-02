Hamilton'a, kendi markası da dahil 446 milyon dolarlık mega bir sözleşme önerilmiş

Hamilton'ın Mercedes'teki geleceği, 2023 sezonu sırasında 2025'in sonuna kadar sürecek ve onu Formula 1 kariyerinin sonuna kadar götürebilecek bir anlaşma olarak görülen çok yıllık bir sözleşme uzatması imzaladıktan sonra güvence altına alınmış gibi görünüyordu.

Ancak, Hamilton'un 2025'te Ferrari'ye geçme hayalini gerçekleştirecek bir fesih maddesini tetiklediğine dair bomba gibi bir açıklamanın gelmesinin ardından, yıllarca süren spekülasyonların ardından tüm bunlar boşa çıktı.

Fransız yayın organı Sportune, anlaşmayı imzalamak için büyük paralar saçan Ferrari'nin Hamilton'a sunduğu mali paketlerle ilgili iddia edilen ayrıntıları yayınladı.

Hamilton'ın başlangıçta sezon başına 50 milyon doların biraz üzerinde iki yıllık bir anlaşmayı reddettiği, Ferrari başkanı John Elkann'ın müzakerelere öncülük ettiği, Ferrari'nin Hamilton'ın Mission 44 organizasyonuna yatırım yapma isteğini kabul etmesiyle yeniden alevlenen müzakerelerde Hamilton'a başka avantajlar da sunulduğu bildiriliyor.

Hamilton tarafından kabul edilen şartların, 2025 yılı için 87 milyon doların biraz üzerinde bir maaş paketi içerdiği ve 2026 yılına kadar uzatma opsiyonu olduğu, bunun dörtte birinin Mission 44'ün finansmanına aktarılacağı, Elkann'ın ise Ferrari'nin ana markası Exor aracılığıyla değeri 272 milyon doları aşan ve Hamilton'ın portföyünün elçisi olarak hizmet vereceği bir ortak yatırım fonu oluşturmayı teklif ettiği bildirildi.

Mercedes yönetim kurulunun Hamilton'ın 2035 yılına kadar elçi olarak görev yapma teklifini ise reddettiği bildirilmişti.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, and Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images