Hamilton'a göre lastik yönetiminin 'ipuçları' neler?
Lewis Hamilton, lastik yönetimi konusunda ipuçları verdi.
Modern F1, sürücülerin sahip olması gereken temel becerilerden biri olan araç yönetimiyle kökleriyle pek çok ortak noktaya sahiptir.
Bu, güçlü tur zamanları sağlarken frenleri korumayı, yakıtı yönetmeyi ve lastikleri yönetmeyi de kapsar.
Bunu bir stint boyunca ve tüm yarış mesafesi boyunca yapma ihtiyacı, sürücüleri hassas bir dengeleme eylemine zorluyor.
Buna bir de kasıtlı olarak pit stop gerektirecek şekilde tasarlanmış lastikler eklenince, griddeki en iyi sürücüler arasında benzersiz bir beceri seviyesi gelişiyor.
İstatistiklere göre F1 tarihinin en başarılı pilotu olan Hamilton, "Bu, lastiği ne kadar kaydırdığınızla ve sahip olduğunuz dengeyle ilgili. Aracı bir tahterevalli gibi düşünebilirsiniz."
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
"Uzun bir stint'e aracın önden kaymasıyla başlamak istersiniz, çünkü arka kanatlar çıktıkça araç arkadan kaymaya başlayacaktır." dedi.
Bu dengeyi anlamak sürücüler için zaman alıyor, çünkü bu; sürücülerin koltuk zamanı olmadan hazırlanabilecekleri bir şey değil ve testler sınırlı olduğu için yeni gelenler bu deneyimi yalnızca pistte kazanabilir.
Hamilton, "Bu dengeyi bulmak çok ama çok zor."
"Her lastik hamuru için farklı bir ayar gerekiyor."
"Ayrıca üç sektöre de odaklanıp ve nerelerde zorlayıp zorlayamayacağınızı bulmanız gerek." dedi.
Son Haberler
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar