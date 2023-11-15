Hamilton'a göre lastik yönetiminin 'ipuçları' neler?

Modern F1, sürücülerin sahip olması gereken temel becerilerden biri olan araç yönetimiyle kökleriyle pek çok ortak noktaya sahiptir.

Bu, güçlü tur zamanları sağlarken frenleri korumayı, yakıtı yönetmeyi ve lastikleri yönetmeyi de kapsar.

Bunu bir stint boyunca ve tüm yarış mesafesi boyunca yapma ihtiyacı, sürücüleri hassas bir dengeleme eylemine zorluyor.

Buna bir de kasıtlı olarak pit stop gerektirecek şekilde tasarlanmış lastikler eklenince, griddeki en iyi sürücüler arasında benzersiz bir beceri seviyesi gelişiyor.

İstatistiklere göre F1 tarihinin en başarılı pilotu olan Hamilton, "Bu, lastiği ne kadar kaydırdığınızla ve sahip olduğunuz dengeyle ilgili. Aracı bir tahterevalli gibi düşünebilirsiniz."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Uzun bir stint'e aracın önden kaymasıyla başlamak istersiniz, çünkü arka kanatlar çıktıkça araç arkadan kaymaya başlayacaktır." dedi.

Bu dengeyi anlamak sürücüler için zaman alıyor, çünkü bu; sürücülerin koltuk zamanı olmadan hazırlanabilecekleri bir şey değil ve testler sınırlı olduğu için yeni gelenler bu deneyimi yalnızca pistte kazanabilir.

Hamilton, "Bu dengeyi bulmak çok ama çok zor."

"Her lastik hamuru için farklı bir ayar gerekiyor."

"Ayrıca üç sektöre de odaklanıp ve nerelerde zorlayıp zorlayamayacağınızı bulmanız gerek." dedi.