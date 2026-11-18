Formula 1
Hamilton'a eleştiri: “Schumacher böyle bir şey asla yapmazdı”
Lewis Hamilton'ın Ferrari'deki sorunlara ilişkin sosyal medya paylaşımları ve kamuoyu önündeki açıklamaları eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Eski Formula 1 mühendisi Rob Smedley, İngiliz pilotun takımını kamuoyu önünde baskı altına almasını doğru bulmadığını söylerken Michael Schumacher'in böyle davranmayacağını savundu.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 07:44
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, son dönemde Ferrari'deki durumla ilgili hayal kırıklığını açıkça dile getiriyor. İngiliz pilot, sosyal medya hesaplarından yalnızca kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etmekle kalmıyor; kendi performansı ve takımın sonuçları nedeniyle özür diliyor, yaşanan sorunlara değiniyor ve takım içerisinde bunları çözmek için neler yapıldığını da paylaşıyor.
Eski Formula 1 mühendisi Rob Smedley, Hamilton'ın bu tepkilerinin arkasında Ferrari'nin çalışma biçimine yönelik hayal kırıklığının bulunduğunu düşünüyor.
High Performance Racing podcast'inde konuşan Smedley, Hamilton'ın daha önce Mercedes'te alıştığı çalışma ortamıyla Ferrari'deki mevcut durum arasında fark gördüğünü belirtti: “Bir takım olarak çok iyi çalışıyorsanız, parlak insanlara, teknolojiye ve kaynaklara sahipseniz, 10 yarışın sekizinde doğru kararları vermeniz gerekir. Lewis, daha önce böyle bir ortamdan geldi. Bu nedenle Ferrari'de yaşadığı hayal kırıklığını açıkça yanında taşıyor.”
Smedley, Hamilton'ın özellikle yarışların yönetilme biçiminden rahatsız olduğunu düşündüğünü belirtirken, bu memnuniyetsizliğin kamuoyuna yansıtılma şeklini eleştirdi.
“Bence en çok yarışların yönetilme biçiminden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Bu konuda daha iyi olunabilir ve Lewis de bunun farkında. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamaların ve verdiği tepkilerin sayısı konusunda kendisine kesinlikle katılmıyorum. Bunu yapmamalı.”
"Michael Schumacher asla böyle bir şey yapmazdı. Biz de bazı durumlarda gerçekten büyük hatalar yaptık. Ancak Michael takımını hiçbir zaman kamuoyu önünde hedef almazdı. Bunu telsizden de yapmazdı, röportajlarda da. Hiçbir şekilde. O dönemde sosyal medya bugünkü kadar yaygın değildi ama mesele bu değil.”
“Bir takımı bu şekilde kamuoyu önünde baskı altına almayı doğru bulmuyorum. Bunları takım içinde konuşabilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi, bir takımı iyi yapan şeylerden biri nedir? Baskı zaten hiçbir zaman eksik olmaz. Ancak psikolojik güvenlik de bunun bir parçasıdır. İnsanları kamuoyu önünde hedef göstermek, böyle bir ortamın oluşmasına katkı sağlamaz.”
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