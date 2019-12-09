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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2019 sezonu bir 'hurda' araçtan 'en iyi sezona' döndü"

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Hamilton: "2019 sezonu bir 'hurda' araçtan 'en iyi sezona' döndü"
Ekleyen:
9 Ara 2019 12:56

Lewis Hamilton 2019 sezonunun, özellikle yılın başında bir "hurda" araçla piste çıktığını düşününce Formula 1’de geçirdiği en iyi sezon olduğunu söyledi,

Britanyalı pilot bu sezon altıncı şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher’in rekorunu yakalamasına sadece bir şampiyonluk kaldı.

Mercedes'in daha birinci yarıştan itibaren şampiyonayı lider götürmesine ve sezona üst üste 8 galibiyetle başlamasına rağmen, Hamilton başlangıçta W10 ile ilgili zorluklar yaşadığını söyledi.

Paris’te düzenlenen FIA Ödül Töreninde kupasını kaldıran Hamilton “Sezon başlangıcında arabamız tam bir hurda gibiydi.”

“Testler sırasında aracımız hiç de iyi bir durumda değildi. İyi bir aralığa giremedik ve son güne kadar araç üzerinde iş yapamadık. Daha sonra ilk yarışımıza gittik ve iyi sonuçlar yakaladık.”

Hamilton, şampiyonluğu yakalamak için büyük bir çaba sarf ettiğini ve şampiyona sonunda bunun yaşadığı en iyi tecrübe olduğunu söyledi.

"Çok iyi bir yıl oldu. Bence kariyerimde geçirdiğim en iyi yıldı."

Motorsport.com’un “2019’u en iyi yıl yapan faktörler nelerdi?" sorusuna Hamilton, "Dışarıdan aldığımız etkiydi. Bence bu yılı en iyi yapan buydu.”

“Bütün sezon boyunca geçen seneki kadar güçlüydük. Sıralama turlarında geçen sene kadar etkili olamasak da kişisel olarak ilk iki sırada oluyordum, bazen ilk üç, ve bir anda herkesten 30 beygir daha kuvvetli olan Ferrarilerin arasında oluyordum.”

“Bence sıralama buna rağmen çok iyiydi, ancak arabayı kullanmak bu sene daha zordu. Bu yüzden yarış sonuçlarımız geçen seneki kadar güçlüydü.”

Hamilton yarışların dışında da zıtlıklarla dolu bir sene geçirdiğini söyledi, F1 olmayan aktivitelerinde olan çıkışlarının yanında Niki Lauda ve Anthoine Hubert’i kaybettiğinde yaşadığı üzüntüsünü dile getirdi.

“Şampiyonayı kazandıran şey yarışlar olsa da dışarıdan baktığımızda takımla olan iş birliğimizden ve takım çalışmasından çok memnunum.”

“Aynı şekilde moda hayatımda açılan kapılardan ve doğan şanslardan dolayı da çok mutluyum. Bu kararlar iyi karşılanıp desteklendi, bununla beraber taraflarımın bana verdiği destek mükemmeldi.”

“Bu kadar çok şey yapmak ve bunun üstüne negatif şekilde yorum almamak çılgınca.”

“Ancak bununla beraber kaybettiğimiz birkaç insan vardı bu yüzden bu sene benim için duygusal anlamda inişler ve çıkışlarla doluydu. İlk yarıştan Monaco’ya ve Spa’ya kadar olan her şey, motorsporları dünyası için büyük bir boşluktu. Ve bence herkes çok zorlanıyordu.”

 Çeviri: Efe Kahya

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Editör Jonathan Noble

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