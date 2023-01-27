Hamilton: "Zorlu geçen bir sezon tüm takımın birbirine kenetlenmesini sağladı"

Turbo hibrit çağındaki en kötü sezonunu geride bırakan Mercedes, sadece bir galibiyet elde edebildiği sezonu Takımlar Şampiyonası üçüncüsü olarak tamamladı.

Brezilya'da gelen tek zaferin sahibi George Russell idi, bu da Hamilton'ın "yarıştığı her sezon en az bir zafere ulaşma" rekorunun sona ermesi anlamına geliyordu.

Jay Shetty podcast'inde konuşan yedi kez dünya şampiyonu, takımın bu zor sezonda gösterdiği karakterin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Hamilton, "2022, takım olarak en zor yıllarımızdan biri oldu, çünkü harika bir araç üretemedik, sezon boyunca fazlasıyla zorlandık, bu nedenle hepimiz birbirimize kenetlendik."

"Bu ekiple 10 yıldır çalışıyorum ve bu yıl yaptığımız konuşmalarda insanlar daha önce hiç açılmadıkları kadar açıldılar, ağlayanlar dahi oldu. Bunu görmek güzeldi."

"Daha önce hiç olmadığımız kadar iyi bir takım olduğumuzu hissediyorum, çünkü niyetimizi ve birbirimizi nasıl etkilediğimizi dile getiriyoruz." dedi.