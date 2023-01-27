Hamilton: "Zorlu geçen bir sezon tüm takımın birbirine kenetlenmesini sağladı"
Lewis Hamilton, zorlu geçen 2022 yılının takımdaki herkesin birbirine kenetlenmesini sağladığını bir kez daha dile getirdi.
Turbo hibrit çağındaki en kötü sezonunu geride bırakan Mercedes, sadece bir galibiyet elde edebildiği sezonu Takımlar Şampiyonası üçüncüsü olarak tamamladı.
Brezilya'da gelen tek zaferin sahibi George Russell idi, bu da Hamilton'ın "yarıştığı her sezon en az bir zafere ulaşma" rekorunun sona ermesi anlamına geliyordu.
Jay Shetty podcast'inde konuşan yedi kez dünya şampiyonu, takımın bu zor sezonda gösterdiği karakterin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.
Hamilton, "2022, takım olarak en zor yıllarımızdan biri oldu, çünkü harika bir araç üretemedik, sezon boyunca fazlasıyla zorlandık, bu nedenle hepimiz birbirimize kenetlendik."
"Bu ekiple 10 yıldır çalışıyorum ve bu yıl yaptığımız konuşmalarda insanlar daha önce hiç açılmadıkları kadar açıldılar, ağlayanlar dahi oldu. Bunu görmek güzeldi."
"Daha önce hiç olmadığımız kadar iyi bir takım olduğumuzu hissediyorum, çünkü niyetimizi ve birbirimizi nasıl etkilediğimizi dile getiriyoruz." dedi.
Lewis Hamilton, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Mercedes AMG
Aynı podcast'te üstünde sıkça durduğu eşitlik ve çeşitlilik gibi konulardan da bahseden Hamilton, bu konuda tüm takımı bilinçlendirmek için çaba sarf ettiğini açıkladı.
Hamilton, "Takımdaki herkes çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimi alacak."
"Hiç kimse 'Ben bu dersi almayacağım, neden gidip çeşitlilik ve kapsayıcılığın ne olduğunu öğrenmek zorundayım' ya da 'Neden? Bu beni etkilemiyor' demedi."
"Artık insanlar 'Anlıyorum, fark etmem gerekmiyor ama daha fazla anlamak istiyorum, böylece çalışma ortamımda daha iyi olabilirim' diyor. Bu inanılmaz bir şey."
"Ayrıca, sporumuzdaki liderler sayesinde daha çeşitli ve daha kapsayıcı bir spor olma yolunda ilerliyoruz."
"Ama bence benim işim, şu anda gösterdiğimiz çabanın sırf 'trend' olduğu için bir kenara atılmamasını ve sürdürülebilirliğin listemizin en üst sıralarında yer almasını sağlamak." dedi.
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