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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı

Lewis Hamilton, Avustralya Grand Prix'sinde bazılarının takım eleştirisi olarak algıladığı radyo mesajının arka planını açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı
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Hamilton, Melbourne'deki yarışın son turlarında takım arkadaşı George Russell'a yaklaşmaya başladı.

İkili, arkalarında baskı yapan bir araç olmadan yarışa devam ederken Hamilton takım radyosundan şunları söyledi: "Beni çok zor bir pozisyona soktunuz."

Bazıları, bu radyo mesajını Russell'ın pit stopların ardından önüne geçtiği için takıma yaptığı bir eleştiri olarak algıladı ancak Hamilton, bunun pozisyon değişiklikleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

İngiliz pilot bu yorumu, motoru fazla ısındığı için temiz havada sürerek hızını azaltmak zorunda kaldığı için yaptığını söyledi.

Hamilton, "Pozisyon için yarışamadım çünkü araç fazla ısınmıştı."

"Bu yüzden geri çekilmek zorunda kaldım." dedi.

Hamilton, podyum finişini kaçırmasına rağmen, 3. ve 4. sırada iki araçla birden puan alarak şampiyonaya iyi puanlar topladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

İngiliz pilot, "Takım için harika bir sonuç. Cuma günü sanırım 1.2 saniye gerideydik ve o sırada gidişat iyi görünmüyordu."

"Gece harika işler yaptık, sıralamada üçüncü çizgide yer aldık ve harika startlar aldık. Üçüncü sıraya kadar çıktım."

"Mücadele edebilmek veya o sırada podyum için mücadele ediyor olmak muhteşem hissettirdi. Ancak elbette Red Bull'un hızına karşı duramadık."

"Bu üç yarışta araçta ilerleme kaydetmedik. Bu yüzden puan açısından olabilecek en iyisini aldığımızı düşünüyorum. Bir önceki yarışta puan alamadığım için takımı yüzüstü bırakmıştım ama bu sonucu almak harika." dedi.

Hamilton ayrıca, şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alan Russell'ın yaptıklarını da övdü.

"Bu inanılmaz. Bugün muhteşem bir iş yaptı ve hızı harikaydı. Bu üç yarışta çok sağlamdı. Çok çalışıyor, çok emek harcıyor ve muhteşem bir iş yapıyor." 

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