Formula 1 Sao Paulo GP

Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"

Lewis Hamilton, Sao Paulo Grand Prix'si hafta sonunun cuma gününde Ferrari'nin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 10:00

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari, Interlagos'ta gerçekleşen ilk iki antrenman seansında son yarışlardaki kadar rekabetçi bir görüntü sergileyemedi.

Brezilya pistinin engebeli ve kaygan yapısı SF-26'nın ideal dengesini bulmasını zorlaştırırken takım, lastikleri istenen çalışma aralığına getirmekte zorlandı.

Lewis Hamilton, cuma günü ilk antrenman seansını dördüncü, ikinci antrenman seansını ise altıncı sırada tamamladı.

Seansların ardından günü değerlendiren yedi kez dünya şampiyonu şunları söyledi: "Zor bir gündü."

"Pist oldukça engebeli ve kaygan, bu da lastikleri doğru çalışma aralığına getirmeyi zorlaştırdı."

“Genel olarak ilk seans oldukça iyi geçti, ikinci seans bizim için daha sorunluydu. Ama çok sayıda faydalı veri topladığımızı söyleyebilirim. Takımla birlikte bu verileri analiz ederek sıralama turları öncesinde nerelerde gelişim gösterebileceğimizi anlamaya çalışacağız."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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