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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Hamilton: ''Spekülasyonları yanlış çıkardığım için mutluyum''

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Bu hafta sonu düzenlenecek olan Fransa Grand Prix'sinden önce Valtteri Bottas'la şasi değiştiren Lewis Hamilton, şasilerin farklı olduğu spekülasyonlarını yanlış çıkardığı için mutlu olduğunu açıkladı.

Hamilton: ''Spekülasyonları yanlış çıkardığım için mutluyum''

Bottas ve Hamilton Paul Ricard'daki yarış hafta sonu öncesinde, Mercedes'in dönüşüm planının bir parçası olarak şasilerini değiştirmişti.

Fin pilot şasi değişiminden sonra cuma günkü iki seansta da Hamilton'ı yenebilmişti. Bu da, iki sürücünün şasisinin farklı olabileceğine dair spekülasyonlara yol açmıştı.

Ancak Hamilton, sıralamaların üçüncü bölümünde takım arkadaşını geçerek, Max Verstappen'in ardında ikinci sırayı alabildi.

İngiliz pilot, bu spekülasyonları yanlış çıkarmaktan dolayı mutlu olduğunu şu sözlerle anlattı: '' İki aracın da aynı olmadığı spekülasyonları vardı. Bunların yanlış olduğunu kanıtlayabildiğim için çok mutluyum. Mühendislerimizin kaliteli işleri sayesinde, tüm araçlarımız aynı.''

Hamilton, aynı zamanda bu hafta sonunun fizikselden çok zihinsel olarak zorlayıcı olduğunu söyledi ve rakibi pole pozisyonu alan rakibi Verstappen'i tebrik etti.

''Fiziksel olarak değil ancak zihinsel gerçekten çok, çok zor bir hafta sonuydu. Ancak aracı iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Birinci antrenmanlardan beri birçok değişiklik yaptık. Sürekli kendi kuyruğumuzu kovaladık ve hafta sonuna başladığımız ayarların benzerine geri döndük. Genel olarak bu hafta sonu araçta çok mutsuzdum.''

''Max'ı tebrik ederim, bugün iyi bir iş çıkardı ve inanılmaz hızlılardı. Bildiğim kadarıyla bu hafta aynı motoru kullandılar, yeni bir versiyon kullanmadılar ancak yine de düzlüklerde çok hızlılardı. Zorlamaya, savaşmaya ve her şeyimizi vermeye devam edeceğiz.''

İngiliz pilot, umutlu kalmaya devam edeceklerini de açıkladı.

''Antrenmanlarda zorlandık ve sanırım uzun sürüş temposunda, Red Bull bizden 0.1-0.2 saniye daha hızlı. Ancak aracım şu anda farklı bir yerde ve umutlu kalmaya devam edip, elimden geleni yapacağım. İkinci sıradayız, savaşma fırsatımız var ve muhtemelen yarın ilginç bir stratejimiz olacak. Belki yağmur yağar.''

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