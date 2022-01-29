Hamilton, Zapp'a yatırım yaptı

Şimdi ise adı farklı bir konuyla gündemde. Yedi kez dünya şampiyonu geçtiğimiz günlerde Avrupa merkezli online market alışveriş çözümlerinden biri olan Zapp'a yatırım yaptı.

Hamilton'ın ne kadar tutarında yatırım yaptığı bilinmiyor ancak bunun milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Zapp, cuma günü 200 milyon dolar tutarında yatırım aldığını açıkladı ve yatırım yapanlar arasında Atomico, Burda ve Vorwerk Ventures da vardı.

Bu, Hamilton'ın bu alandaki ilk projesi değil. İngiliz pilotun vejetaryen mutfağında uzmanlaşmış Neat Burger restoran zinciri bulunuyor.