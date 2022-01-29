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Formula 1 Haberler

Hamilton, Zapp'a yatırım yaptı

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, Şef Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, online market alışverişi servisi Zapp'e henüz açıklanmayan bir tutarda yatırım yaptı.

Hamilton, Zapp'a yatırım yaptı
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Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra hiçbir şekilde basın karşısına çıkmadı. Fakat sosyal medyada paylaşım yapmamış olması ya da basın karşısına çıkmaması, İngiliz pilotun kış aylarında hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor.

Hamilton geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta Milkshake içerken görüntülendi ve keyfi bir hayli yerindeydi.

 

Şimdi ise adı farklı bir konuyla gündemde. Yedi kez dünya şampiyonu geçtiğimiz günlerde Avrupa merkezli online market alışveriş çözümlerinden biri olan Zapp'a yatırım yaptı.

Hamilton'ın ne kadar tutarında yatırım yaptığı bilinmiyor ancak bunun milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Zapp, cuma günü 200 milyon dolar tutarında yatırım aldığını açıkladı ve yatırım yapanlar arasında Atomico, Burda ve Vorwerk Ventures da vardı.

Bu, Hamilton'ın bu alandaki ilk projesi değil. İngiliz pilotun vejetaryen mutfağında uzmanlaşmış Neat Burger restoran zinciri bulunuyor.

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