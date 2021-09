Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

Hamilton, Silverstone’da şampiyonadaki rakibi Verstappen’le yaşadığı tartışmalı kazanın ardından Macaristan Grand Prix’sinde Hollandalı sürücünün taraftarları tarafından yuhalanmıştı.

Hamilton o sırada yuhalamaları dikkate almamıştı. Ancak Verstappen bu hafta sonu ilk kez kendi seyircisi önünde yarışacak ve İngiliz pilot muhtemelen yine benzer tepkilerle karşılaşacak.

Zandvoort’taki yarış hafta sonu öncesinde Verstappen, ‘Hamilton’ı etkilemediği sürece’ atmosferi umursamadığını, ancak taraftarlarına tepki göstermemeleri gerektiğini söylemenin kendisine düşmediğini belirtti.

Verstappen, “Bir futbol maçına gittiğinizde, deplasman takım bir noktada yuhalanır ve ev sahibi takımdan birileri çıkıp ‘yuhalayamazsınız’ diyemez. Çünkü bu doğal olarak olacaktır.”

“Ayrıca futbolda da taraftarlar çok tutkulu ve yerel takımlarını desteklerler. Bu yüzden yuhalayamayacaklarını söylemek bana düşmez. Çünkü ben, onlar değilim ve pistte yaptığım şeylere odaklanmam gerek.” dedi.

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalama olmasının ‘doğal olarak beklenebilecek bir şey’ olduğunu kabul etti ve buna katılmasa bile bu enerjiyi olumlu şekilde yönlendirmeye çalışacağını söyledi.

Hamilton, “Elbette birçok yerde çokça turuncu taraftar görüyorsunuz.”

Dutch fans turn the venue orange after a win for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images