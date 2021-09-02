Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

Hamilton, Silverstone’da şampiyonadaki rakibi Verstappen’le yaşadığı tartışmalı kazanın ardından Macaristan Grand Prix’sinde Hollandalı sürücünün taraftarları tarafından yuhalanmıştı.

Hamilton o sırada yuhalamaları dikkate almamıştı. Ancak Verstappen bu hafta sonu ilk kez kendi seyircisi önünde yarışacak ve İngiliz pilot muhtemelen yine benzer tepkilerle karşılaşacak.

Zandvoort’taki yarış hafta sonu öncesinde Verstappen, ‘Hamilton’ı etkilemediği sürece’ atmosferi umursamadığını, ancak taraftarlarına tepki göstermemeleri gerektiğini söylemenin kendisine düşmediğini belirtti.

Verstappen, “Bir futbol maçına gittiğinizde, deplasman takım bir noktada yuhalanır ve ev sahibi takımdan birileri çıkıp ‘yuhalayamazsınız’ diyemez. Çünkü bu doğal olarak olacaktır.”

“Ayrıca futbolda da taraftarlar çok tutkulu ve yerel takımlarını desteklerler. Bu yüzden yuhalayamayacaklarını söylemek bana düşmez. Çünkü ben, onlar değilim ve pistte yaptığım şeylere odaklanmam gerek.” dedi.

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalama olmasının ‘doğal olarak beklenebilecek bir şey’ olduğunu kabul etti ve buna katılmasa bile bu enerjiyi olumlu şekilde yönlendirmeye çalışacağını söyledi.

Hamilton, “Elbette birçok yerde çokça turuncu taraftar görüyorsunuz.”

Dutch fans turn the venue orange after a win for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Bir etkinliğe gidip yuhalayan biri asla olmadım, ancak anlıyorum. Bunu futbolda, tutkulu taraftarlarda veya rakiplerini sevmeyenlerde görüyorsunuz. Ancak buna saygı duyuyorum.”

“Hollanda’ya gelmeyi her zaman sevdim. Amsterdam en harika şehirlerden biri. Hollanda’da gerçekten takdir ettiğim bazı Team LH taraftarları olduğunu biliyorum. Muhtemelen tribünlerde küçük bir yerde olacaklar ve yuhalamalara dayanabildikleri için hayranlık duyuyorum.”

“Ancak spor böyle. Yaptığım şey, bu enerjiyi kendime çevirmek, olumlu hale getirmek.” dedi.

Kendi taraftarlarına hiç yuhalamamalarını söyleme ihtiyacı hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Hamilton şöyle konuştu: “Neyse ki Britanyalı taraftarlar yuhalama yapmıyor.”

“Britanyalı taraftarlar harika. Sadece harika bir hafta sonu geçirmek için geliyorlar. Kendi zamanımda Britanyalı taraftarlardan kimseye karşı yuhalama duymadım. Çabuk unuturum, ancak hiç duymadığıma eminim.”

“Ancak genel olarak kimse için yuhalamalara katılmıyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için burada ve herkes olabileceğinin en iyisi olmaya çalışıyor.”

“Fakat bu, sporun bir parçası ve bunu görüyorsunuz.”