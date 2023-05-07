Hamilton: "Zamanlama konusunda daha iyi iş çıkarmalıyız"

Mercedes hafta sonuna güçlü başlasa da devamını getiremedi ve seanslar ilerledikçe rakiplerinin gerisine düştü.

Hamilton, sıralamaların ikinci bölümünde trafiğin arkasında kalınca sorun yaşadı ve ikinci bölümü geçebileceği bir tur zamanı elde edemedi.

İngiliz sürücü, daha iyi turlar atabilmesi için pist üstüne çıkış zamanlamasını iyi planlamaları gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Zor bir seanstı. Çok hızlı değildik, bu yüzden mükemmel turlar atmam gerekiyordu ancak ritim tutturmak zordu. Başlangıçta son virajda araçların yavaşlaması sorunu yaşadım."

"Aracın iyi olduğunu düşündüğüm bazı güzel anlar oldu. Birinci bölümün sonundaki turum fena değildi ancak bugün genel olarak Q3'e geçebileceğimiz performansı göstermekte zorlandık. İlk 10'un son kısmındaydık. Son turumda çok geç kaldık, grubun arkasına düştüm. Çok geç piste çıktık. Önümde 7 civarında araç vardı ve lastikleri ısıtmaya çalışıyordum."

"Son virajda herkes yavaşladı ve lastiklerdeki sıcaklığı kaybettim. Bu yüzden tur atamadım."

"Yeteri kadar hızlı olsanız, bu durumda daha rahat olabilirsiniz. Son dakikada piste çıkıp zamanınızı kullanabilirsiniz. Öyle olursanız, kolaca sıralamalarda 3. seansa geçebileceğinizi bilirsiniz."

"Zor olacağını biliyorduk. Q3'e geçme konusunda %50 şansımız vardı. Bu yüzden zamanlama konusunda daha iyi iş çıkarmalıyız. Yarış için başımı eğip neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Hamilton, bu kadar geride kalmalarının ardından araçlarının her yerinde eksik olduğunu söyledi.

Hamilton, "Performans açısından her yerde eksik kaldık. Örnek olarak Red Bull'a bakarsanız, onlar küçük arka kanat kullanabiliyorlar. Düzlükte ve virajlarda hızlılar. Biz ise virajlarda onlarla aynı seviyede olabilmek için büyük kanatları takmak zorundayız. Bu açıdan en çok arka tarafın yere basma gücünde eksik kaldığımızı düşünüyorum." dedi.

Hafta sonu öncesinde hava tahminlerinde, Pazar gününün yağmurlu olabileceği ifade edilmişti. Hamilton, yükselebilmesi için böyle bir şey beklediğini kabul etti.

Hamilton, "Florida'da cennetin kapılarının açılmasını ve yağmur olmasını umuyorum. Ne kadar şanslı olacağımı bilmiyorum ancak yağmur yarışı daha heyecanlı hale getirebilir. Bu sene DRS alanını kısalttılar, bu açıdan yarışta geçiş yapmak daha kötü olabilir. Öndeki araçları geçmek çok kolay olmayacak ancak belki strateji ile ilerleyebilir ve ilk 10'da yükselebilirim. Biraz puan almam lazım."

"Henüz hiç birimiz yağmurda sürüş yapmadık, bu açıdan pite çıkışta geçireceğimiz iki turun ardından çok hızlı bir şekilde her şeyi öğrenmeliyiz. Günün sonunda olmak istediğimiz yerde değiliz. Keşke aracımız kazanabilecek seviyede olsaydı, galibiyet mücadelesi verebilseydik. Bizim için zor ancak başımızı eğmeli ve zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.