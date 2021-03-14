Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

Sezon öncesi testlerinin üçüncü gününde, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton öğleden sonra sürüş yapacak.

Mercedes, Cuma günkü vites kutusu problemi ve Cumartesi Hamilton'un çakıl havuzuna girip günü 15. tamamlamasıyla, çok da iyi test günleri geçirmiyor.

Basın toplantısında bugünkü test programının ne olacağı sorulan Hamilton, ‘’Biraz önce geldim ve programımızı daha tam öğrenmedim. Tam olarak bundan sonra mühendislerle oturacağım ve nereden başlayacağımızı tartışacağız. Dün, Valtteri’nin testini izledim. Koşullar biraz daha farklıydı ve rüzgar dinmişti. Pist koşulları geldiğimizden beri daha iyi bir hale geldi.'' yanıtını verdi.

Takımın durumuna endişelenip endişelenmediğini sorusuna ise şunları söyledi: ‘’Zamanımı endişelenerek harcamıyorum. Bu sizi çözüm bulmaktan alıkoyuyor. Çok çalışıyoruz ve kısa süreli testlerde olabildiğince etkili olmaya çalışıyoruz. Bence her şeyin yolunda gitmemesi daha iyi. En azından şimdi yolunda gitmeyip yarışlarda yolunda gitmesi daha iyi. Bu sorunlarımızı ve problemlerimi bulmak için mükemmel bir zaman.’’

‘’Biz birden çok şampiyona kazanan bir takımız ve kendimizi nasıl toplayıp, işe odaklanacağımızı biliyoruz. Ancak şüphesiz ki başka takımlar çok hızlılar. Özellikle Red Bull çok güçlü. McLaren’ı da böyle güçlü görmek güzel, Renault’yu da. Yani heyecanlıyım ve böyle daha keyifli.’’

Öğleden sonra amaçları hakkında konuşan İngiliz pilot, lastikleri anlamanın iyi olabileceğinden bahsetti.

‘’Amaçlarımızın ne olduğunu daha bilmiyorum, bence uygulamamız gereken bir plan olacak. Bu öğleden sonra üzerine çok bir beklentim yok. Sadece programa uyup, aracı daha iyi anlamak istiyorum. Araçla mutluyum. Valtteri iyi bir sürüş yaptı. Bence araç iyi bir yerde. Lastikleri biraz daha iyi anlamak iyi olabilirdi. Genel olarak yarışa hazırız. Kısa test günleri herkes için zor, asıl keyif alacağımız yarış olacak.’’