Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum'' Sonraki / Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

Ekleyen:

Lewis Hamilton, Mercedes'in sezon öncesi testleri performansı hakkında endişelenmediğini söyledi ve lastikleri anlamanın iyi olabileceğini ekledi.

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

Sezon öncesi testlerinin üçüncü gününde, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton öğleden sonra sürüş yapacak.

Mercedes, Cuma günkü vites kutusu problemi ve Cumartesi Hamilton'un çakıl havuzuna girip günü 15. tamamlamasıyla, çok da iyi test günleri geçirmiyor.

Basın toplantısında bugünkü test programının ne olacağı sorulan Hamilton, ‘’Biraz önce geldim ve programımızı daha tam öğrenmedim. Tam olarak bundan sonra mühendislerle oturacağım ve nereden başlayacağımızı tartışacağız. Dün, Valtteri’nin testini izledim. Koşullar biraz daha farklıydı ve rüzgar dinmişti. Pist koşulları geldiğimizden beri daha iyi bir hale geldi.'' yanıtını verdi.

Takımın durumuna endişelenip endişelenmediğini sorusuna ise şunları söyledi: ‘’Zamanımı endişelenerek harcamıyorum. Bu sizi çözüm bulmaktan alıkoyuyor. Çok çalışıyoruz ve kısa süreli testlerde olabildiğince etkili olmaya çalışıyoruz. Bence her şeyin yolunda gitmemesi daha iyi. En azından şimdi yolunda gitmeyip yarışlarda yolunda gitmesi daha iyi. Bu sorunlarımızı ve problemlerimi bulmak için mükemmel bir zaman.’’

‘’Biz birden çok şampiyona kazanan bir takımız ve kendimizi nasıl toplayıp, işe odaklanacağımızı biliyoruz. Ancak şüphesiz ki başka takımlar çok hızlılar. Özellikle Red Bull çok güçlü. McLaren’ı da böyle güçlü görmek güzel, Renault’yu da. Yani heyecanlıyım ve böyle daha keyifli.’’

Öğleden sonra amaçları hakkında konuşan İngiliz pilot, lastikleri anlamanın iyi olabileceğinden bahsetti.

‘’Amaçlarımızın ne olduğunu daha bilmiyorum, bence uygulamamız gereken bir plan olacak. Bu öğleden sonra üzerine çok bir beklentim yok. Sadece programa uyup, aracı daha iyi anlamak istiyorum. Araçla mutluyum. Valtteri iyi bir sürüş yaptı. Bence araç iyi bir yerde. Lastikleri biraz daha iyi anlamak iyi olabilirdi. Genel olarak yarışa hazırız. Kısa test günleri herkes için zor, asıl keyif alacağımız yarış olacak.’’

paylaşım
yorumlar
Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

Önceki haber

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

Sonraki haber

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

11 dk
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

1s
3
Formula 1

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

3s
4
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

2s
5
Formula 1

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

3s
Son Haberler
Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!
F1

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

11dk
Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
F1

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

1s
Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''
F1

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

1s
Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''
F1

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

1s
Bottas: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"
F1

Bottas: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"

2s
Son Videolar
F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
13 Mar 2021

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
13 Mar 2021

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

More from
Betim Aker
Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

Hulkenberg, Mercedes’te yedek pilot rolünü alabilir
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, Mercedes’te yedek pilot rolünü alabilir

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"
Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Performansımızı iki hafta sonra göreceğiz"

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

Bahreyn testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez ve Red Bull!
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez ve Red Bull!

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Ferrari, difüzör bölgesine radikal kanatlar ekledi
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari, difüzör bölgesine radikal kanatlar ekledi

Son Haberler

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!
F1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.