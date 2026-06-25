Hamilton: "Zafer heyecanına kapılmamak için kendimle savaştım"

Barselona zaferinin ardından yaptığı ‘geçen yıl kendime zarar verdiğim yerde kazandım’ açıklamasını detaylandıran Hamilton, yaşadığı fiziksel acıyı ve geri dönüş sürecini şu sözlerle anlattı: "Geçen yıl testlerde sert bir kaza yapmıştım."

"Yaygın olarak bilinmese de boynumdaki disklerden biri hasar aldı ve sinire baskı yaptı. Bu yüzden yaklaşık 9 hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yapamadım.”

“Her gün doktorlar geliyordu ve fizik tedavi görüyordum; acıdan uyuyamıyordum. Ağrı kesiciler alıyordum, iğne yaptırmak zorunda kaldım; iyileşmek için elimden gelen her şeyi denedim."

"Uzun ve acı dolu bir süreç oldu ama artık formuma kavuştum ve daha iyiyim."

Barselona’daki yarışın son turlarında yaşadığı zihinsel mücadeleyi anlatan Lewis Hamilton, bitiş çizgisini geçene kadar sakinliğini korumak için düşüncelerine karşı büyük bir direnç gösterdiğini itiraf etti.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Yarışın son anlarında mekanik arıza yaşamaktan korktuğunu dile getiren şampiyon pilot, araçtaki o anları şu sözlerle aktardı: "Son turlarda, aracın yarış bitene kadar dayanması için dua ediyordum. Çünkü bir yarışta her şey olabilir; kariyerimde vites kutusu, motor, hidrolik, batarya ve fren arızaları yaşadım. Kendi kendime 'Sadece pistte kal' diyordum. Finiş çizgisine yaklaştıkça hata yapmamaya odaklandım."

"Son tura başladığımda içimde büyük bir heyecan vardı fakat bu heyecana kapılmamak için kendimle savaştım. Damalı bayrağa kadar tüm sakinliğimi korumaya çalıştım."

Barselona zaferinin ardından İtalya'ya uçan Lewis Hamilton, Maranello fabrikasındaki gülen yüzlere ve İtalyan halkının yaşadığı büyük coşkuya da değindi.

Perşembe ve cuma günlerini Maranello'da geçirdiğini belirten Hamilton, Fred Vasseur liderliğinde takımın kazandığı ivmeyi şu sözlerle özetledi: "Havaalanına indiğim an pasaport kontrolündeki memurların ne kadar mutlu olduğunu gördüm. İner inmez karşılaştığım ilk İtalyanlar onlardı ve zaferin onlar için ne kadar önemli olduğunu o an anladım."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Fabrikaya gittiğimde de herkesin yüzü gülüyordu. Takımda her zaman iyi bir enerji vardı ama bu sefer kesinlikle çok daha yüksekti."

"Ancak Fred'in de dediği gibi; hemen ayaklarımızın yere basması, masalarımızın başına dönüp işimize odaklanmamız gerekiyor. Bu pozitif enerjiyi işimize kanalize etmeliyiz."

"Motoru bir adım daha ileri taşımak için fabrikadaki herkes çok yoğun çalıştı. Belki sonuçları bir anda göremeyeceğiz fakat kesinlikle doğru yönde gelişiyoruz."