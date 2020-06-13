Hamilton, XXI yüzyılın en iyi erkek sporcuları listesine girdi

Marca gazetesi tarafından XXI yüzyılın en iyi sporcuları listesi hazırlanırken, motor sporları dünyasından önemli isimler de bu listede yer aldı.

Son altı yılda beş şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton, listede ilk ona girmeyi başardı.

Hamilton listede sekizinci sırada yer alırken, Michael Schumacher 13., Sebastian Vettel 33. ve Fernando Alonso 46. oldu.

MotoGP sürücüleri Valentino Rossi (9.) ve Marc Marquez'in (12.) Schumacher'i geride bırakmış olması dikkat çekiciydi.

Listenin en tepesinde ünlü yüzücü Michael Phelps yer aldı.

Marca'ya göre XXI yüzyılın en iyi sporcuları: