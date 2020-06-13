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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, XXI yüzyılın en iyi erkek sporcuları listesine girdi

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Hamilton, XXI yüzyılın en iyi erkek sporcuları listesine girdi
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 07:10

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Marca tarafından hazırlanan XXI yüzyılın en iyi sporcuları listesinde ilk ona girdi.

Marca gazetesi tarafından XXI yüzyılın en iyi sporcuları listesi hazırlanırken, motor sporları dünyasından önemli isimler de bu listede yer aldı.

Son altı yılda beş şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton, listede ilk ona girmeyi başardı.

Hamilton listede sekizinci sırada yer alırken, Michael Schumacher 13., Sebastian Vettel 33. ve Fernando Alonso 46. oldu.

MotoGP sürücüleri Valentino Rossi (9.) ve Marc Marquez'in (12.) Schumacher'i geride bırakmış olması dikkat çekiciydi.

Listenin en tepesinde ünlü yüzücü Michael Phelps yer aldı.

Marca'ya göre XXI yüzyılın en iyi sporcuları:

Sporcu Ülke Spor türü
1. Michael Phelps Amerika Yüzme
2. Usain Bolt Jamaika Atletizm
3. Roger Federer İsviçre Tenis
4. Rafael Nadal ispanya Tenis
5. Kobe Bryant Amerika  Basketbol
6. Tiger Woods Amerika Golf
7. Lionel Messi Arjantin Futbol
8. Lewis Hamilton Britanya Formula 1
9. Valentino Rossi İtalya MotoGP
10. Cristiano Ronaldo Portekiz Futbol
12. Marc Marquez ispanya MotoGP
13. Michael Schumacher Almanya Formula 1
33. Sebastian Vettel Almanya Formula 1
39. Stefan Peterhansel Fransa Ralli
46. ​​Fernando Alonso ispanya Formula 1
50. Sebastien Loeb Fransa Ralli
79. Jorge Lorenzo ispanya MotoGP
97. Sebastien Ogier Fransa Ralli
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Editör Kemal Şengül

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