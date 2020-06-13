Hamilton, XXI yüzyılın en iyi erkek sporcuları listesine girdi
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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Marca tarafından hazırlanan XXI yüzyılın en iyi sporcuları listesinde ilk ona girdi.
Marca gazetesi tarafından XXI yüzyılın en iyi sporcuları listesi hazırlanırken, motor sporları dünyasından önemli isimler de bu listede yer aldı.
Son altı yılda beş şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton, listede ilk ona girmeyi başardı.
Hamilton listede sekizinci sırada yer alırken, Michael Schumacher 13., Sebastian Vettel 33. ve Fernando Alonso 46. oldu.
MotoGP sürücüleri Valentino Rossi (9.) ve Marc Marquez'in (12.) Schumacher'i geride bırakmış olması dikkat çekiciydi.
Listenin en tepesinde ünlü yüzücü Michael Phelps yer aldı.
Marca'ya göre XXI yüzyılın en iyi sporcuları:
|Sporcu
|Ülke
|Spor türü
|1. Michael Phelps
|Amerika
|Yüzme
|2. Usain Bolt
|Jamaika
|Atletizm
|3. Roger Federer
|İsviçre
|Tenis
|4. Rafael Nadal
|ispanya
|Tenis
|5. Kobe Bryant
|Amerika
|Basketbol
|6. Tiger Woods
|Amerika
|Golf
|7. Lionel Messi
|Arjantin
|Futbol
|8. Lewis Hamilton
|Britanya
|Formula 1
|9. Valentino Rossi
|İtalya
|MotoGP
|10. Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|Futbol
|12. Marc Marquez
|ispanya
|MotoGP
|13. Michael Schumacher
|Almanya
|Formula 1
|33. Sebastian Vettel
|Almanya
|Formula 1
|39. Stefan Peterhansel
|Fransa
|Ralli
|46. Fernando Alonso
|ispanya
|Formula 1
|50. Sebastien Loeb
|Fransa
|Ralli
|79. Jorge Lorenzo
|ispanya
|MotoGP
|97. Sebastien Ogier
|Fransa
|Ralli
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hamilton, XXI yüzyılın en iyi erkek sporcuları listesine girdi
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