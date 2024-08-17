Hamilton: "Yeniden yükselişimiz peri masalı gibiydi"
Lewis Hamilton, Formula 1'de yeniden zirveye çıkışının anahtar özelliğini açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, zorlu geçen iki sezonun ardından, tekrar yarış kazanmasını sağlayan en önemli mental özelliğinden bahsetti.
İngiliz pilot, Silverstone'daki Formula 1 İngiltere Grand Prix'si zaferiyle 2021'den bu yana ilk kez podyumun ilk sırasında yer almıştı.
Bu zafer, Max Verstappen'in domanisyon döneminin ardından gelen ilk Hamilton zaferiydi.
Ardından Belçika'da George Russell'ın diskalifiye edilişi ile bir zafere daha imza atan Lewis Hamilton, son üç Grand Prix'nin ikisini kazanmış oldu
Hamilton, Esquire'a verdiği röportajda yaşadığı iki yıllık süreci şu sözlerle anlattı: "Bu iki yıllık süreç, çoğunlukla zihinsel bir savaş oldu."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
"Kendi akıl sağlığını normal seviyede tutmak ve sıkı çalışma, sonunda her zaman karşılığını verir."
"Asıl olay nasıl düştüğün değil, nasıl ayağa kalktığındır."
"Çalıştığın insanlarla nasıl bağ kurduğundur. Bu dönemde muhtemelen daha iyi bir takım arkadaşı olmayı öğrendim çünkü iletişime daha fazla odaklanmak için zamanımız oldu."
"Bu geri dönüşün kendi ülkemde, evimde, ailemin yanında gerçekleşmesi harikaydı."
"Mercedes'teki son yarışımda Silverstone'da... Daha büyülü olamazdı."
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