Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Hamilton: "Yeniden yükselişimiz peri masalı gibiydi"

Lewis Hamilton, Formula 1'de yeniden zirveye çıkışının anahtar özelliğini açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, zorlu geçen iki sezonun ardından, tekrar yarış kazanmasını sağlayan en önemli mental özelliğinden bahsetti.

İngiliz pilot, Silverstone'daki Formula 1 İngiltere Grand Prix'si zaferiyle 2021'den bu yana ilk kez podyumun ilk sırasında yer almıştı.

Bu zafer, Max Verstappen'in domanisyon döneminin ardından gelen ilk Hamilton zaferiydi.

Ardından Belçika'da George Russell'ın diskalifiye edilişi ile bir zafere daha imza atan Lewis Hamilton, son üç Grand Prix'nin ikisini kazanmış oldu

Hamilton, Esquire'a verdiği röportajda yaşadığı iki yıllık süreci şu sözlerle anlattı: "Bu iki yıllık süreç, çoğunlukla zihinsel bir savaş oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

"Kendi akıl sağlığını normal seviyede tutmak ve sıkı çalışma, sonunda her zaman karşılığını verir."

"Asıl olay nasıl düştüğün değil, nasıl ayağa kalktığındır."

"Çalıştığın insanlarla nasıl bağ kurduğundur. Bu dönemde muhtemelen daha iyi bir takım arkadaşı olmayı öğrendim çünkü iletişime daha fazla odaklanmak için zamanımız oldu."

"Bu geri dönüşün kendi ülkemde, evimde, ailemin yanında gerçekleşmesi harikaydı."

"Mercedes'teki son yarışımda Silverstone'da... Daha büyülü olamazdı."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Frjins: "Newey'nin fikirlerini başka bir takıma götürmesi Red Bull için sorun olabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!
Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"

Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"

Formula 1
Coronel: "Ricciardo, F1'den emekli olup yorumculuğa geçmeli"
Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!

Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!

Formula 1
Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, Brad Pitt'in F1 filminde "saçmalık" dediği sahneleri açıkladı

Hamilton, Brad Pitt'in F1 filminde "saçmalık" dediği sahneleri açıkladı

Formula 1
Hollanda GP
Hamilton, Brad Pitt'in F1 filminde "saçmalık" dediği sahneleri açıkladı
Mercedes yaz arasından sonra da galibiyetlerine devam edecek mi?

Mercedes yaz arasından sonra da galibiyetlerine devam edecek mi?

Formula 1
Hollanda GP
Mercedes yaz arasından sonra da galibiyetlerine devam edecek mi?
Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Formula 1
Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Bottas: "Mercedes ile yarıştığım dönemde F1 kariyerimi bırakma noktasına gelmiştim"

Bottas: "Mercedes ile yarıştığım dönemde F1 kariyerimi bırakma noktasına gelmiştim"

Formula 1
Bottas: "Mercedes ile yarıştığım dönemde F1 kariyerimi bırakma noktasına gelmiştim"
Mercedes, hâlâ lastik sıcaklığı sorununa çözüm bulmaya çalışıyor

Mercedes, hâlâ lastik sıcaklığı sorununa çözüm bulmaya çalışıyor

Formula 1
Mercedes, hâlâ lastik sıcaklığı sorununa çözüm bulmaya çalışıyor
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Son Haberler

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

F1 Formula 1
Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

F1 Formula 1
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

F1 Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye