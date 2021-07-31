Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, bu sene en son İspanya GP hafta sonunda pole pozisyonunu kazanmıştı.

Bu hafta sonu Hungaroring pistinde Red Bull'un güçlü olması bekleniyor olsa da Mercedes öne çıkan takım oldu. Sıralamaların ikinci seansını orta lastiklerle geçerek Red Bull karşısında avantaj kazanan Mercedes pilotları, sıralamaların son bölümünde de ilk iki sırada yer aldılar ve yarın için büyük avantaj sağladılar.

Son bölümdeki ilk turunda 1:15.419 elde eden Hamilton, takım arkadaşından 0.3, şampiyona lideri Max Verstappen'den ise 0.5 sn daha hızlı olmayı başardı.

Son tur için piste takım arkadaşı Bottas'ın arkasında, Red Bull pilotlarının önünde çıkan Hamilton yavaş bir hazırlık turunun ardından son viraja girerken lastiklerini kilitledi ve iyi bir tur atamadı. Hamilton'ın yavaş hazırlık turu arkasından gelen Verstappen'i ve diğer Red Bull pilotu Sergio Perez'i de olumsuz etkiledi. Verstappen, son turunun ilk sektöründe yavaş kaldı ve ilk turda olduğu gibi ikinci turunda da aracından maksimumu alamadı. Verstappen derecesini az da olsa iyileştirse de 3. sıradan öteye gidemedi. Perez ise zamanında başlangıç çizgisine ulaşamadı ve hızlı tur atamadı.

Yaşananların ardından Hamilton, son bölümdeki ilk turu sayesinde pole pozisyonunu kazandı ve kariyerindeki 101. pole pozisyonunu elde etti.

Röportaj esnasında yuhalanan Hamilton, ilk başta takım çalışmasını överken ardından bu tür yuhalamaların her ne kadar iyi hissettirmese de kendisini daha fazla gaza getirdiğini söyledi.

Hamilton, "Bir önceki sıralama turum harikaydı. Bu hafta sonu Valtteri dahil harika bir takım çalışması oldu. Sürekli olarak aracı geliştirmeye çalıştık. Fabrikadaki herkes yerinden oynamamış taş bırakmadılar. Bu açıdan herkesin bir araya geldiğini ve ilerlemek için zorladığını görmek harikaydı."

"Burada aldığım büyük destek için minnettarım. Dürüst olmak gerekirse yuhalandığımda asla harika hissetmem ancak bu beni kamçılar. Bu yüzden gerçekten umursamıyorum." dedi.

Yarışa orta lastiklerle başlayacak olmaları için ise Hamilton, "Yumuşak lastik ilk viraja girerken yaklaşık 5 metre avantaj sağlayacaktır. Birinci viraja kadar uzun bir bölüm var. Bu açıdan evet, arkamızdakilerin, açıkçası herkesin yumuşak lastiklerde olması şaşırttı. Sanırım ilk 10'da biz hariç herkeste yumuşak lastikler var. Neler olacağını göreceğiz."

"Takım olarak ilk çizgiyi kapatmamız kesinlikle harika. Uzun zamandır bunu başarmamıştık. Bu açıdan fabrikadaki herkese kocaman teşekkürler. Umarım yarın hava herkes için iyi olur. Güneşin keyfini çıkarın ve sağlıklı kalın." dedi.