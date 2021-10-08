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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Hamilton: "Yapacak çok işimiz var"

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Lewis Hamilton, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde Cuma gününü ilk sırada tamamlamasına rağmen yarışa 10 sıra grid cezasıyla başlayacakları için, yapacak çok fazla işleri olduğunu söyledi.

Hamilton: "Yapacak çok işimiz var"

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sindeki antrenman turlarında ve sıralama turlarında sorunlarla boğuşmuştu.

Ancak yağmur altında geçen yarışta harika bir performansla galibiyete uzanmayı başarmış ve 7. şampiyonluğunu almıştı.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanların ardından pistin geçen yıla kıyasla nasıl olduğu sorulan Hamilton, "Çok, çok farklı."

"Taraftarlara söylediniz mi bilmiyorum ama geçtiğimiz yıl tamamen yeni bir zemin vardı, sanırım yağ çıkmıştı ve temizlemek zorunda kalmışlardı."

"Bu yüzden bugün pistte ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama öncesine göre çok daha fazla yol tutuşumuz vardı."

"Yol tutuş çok fazla ve bu harika. Bu pisti daha önceden olduğu gibi, sürmesi çok, çok daha keyifli bir hale getirdi." dedi.

2021 Türkiye Grand Prix'si öncesinde iki antrenman seansının da lideri, yeni tur rekoruyla birlikte Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton oldu. İngiliz pilot, geçtiğimiz yılın verilerine bakarak bu yıl yaptıkları ayarın çok iyi olduğunu söyledi.

Hamilton, "Çok iyi bir ayarla başladık."

"İlk seans çok güçlüydü. Pist ikinci seansa girerken değişiyor ve farklı hissettiriyor bu yüzden bazı değişiklikler yaptık ama iyiydi."

"İkinci seans, ilk seans kadar iyi hissettirdi mi emin değilim ama çok iyi veriler topladık. Bunların bizi bir sonraki gün öne taşıyacağını umuyorum."

"Araçtan neredeyse tamamen memnunum. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama akşamları her zaman bir şey buluyoruz."

"Bu yüzden bu gece bir şeyle çıkarmayı ve yağmur olmazsa yarına taşımayı umuyoruz."

"Pazar günü yapacak çok şeyim var, bu yüzden koşullar ne olursa olsun odaklanıp en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Hamilton yol tutuşun artmasının lastik ömründe agresif bir etkisi olduğunu düşünüyor.

"Lastiklerdeki aşınmayı henüz görmedim ancak uzun süre sürmemin ardından kötü hissettirmedi. Göreceli olarak iyiydi."

"Ancak lastiklerde oldukça agresif bir etkisi var. Bu yüzden eğer kuru bir zemin olacaksa tek bir pit stop yapılacağını düşünmüyorum. Bu da daha heyecan verici kılacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, rakiplerini geçebilmek için yarışta güçlü bir araca ihtiyacı olduğunu ancak buna rağmen iyi bir sıralama turu da yapmaları gerektiği için takımın odağını tamamen yarışa vermeyeceğini söyledi.

Hamilton, "Kaybı en aza indirmek için pole almalıyım."

"Daha sonrasında en iyisini yapabilmek için aracı anlamam gerekiyor."

"Önemli olan doğru dengeyi bulmak. Bunun dışında herhangi bir hafta sonundan farklı değil." dedi.

Rüzgarın büyük etki gösterdiği ikinci antrenman seansında birbirine daha yakın tur zamanları görüldü. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise Lewis Hamilton'ın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Hamilton, bu hafta sonu Ferrari'nin nasıl olabileceği sorusuna, "Onları geçmek zor olacak. Aynı şekilde Alpine ve McLaren'ı da öyle."

"Güncellemeler mi yapıyorlar bilmiyorum. Bunun nereden geldiğine emin değilim."

"Bu, odaklandığım bir şey değil. Ancak onları güçlenirken görmek güzel ve umarım gelecek yıl iyi bir sezon geçirirler." dedi.

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