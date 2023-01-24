Hamilton yoksullukla mücadele çağrısında bulundu
Lewis Hamilton, On Purpose adlı podcast'inde dünyanın en zengin isimlerine yoksullukla mücadele çağrısında bulundu.
Lewis Hamilton pek de kolay bir çocukluk yaşamadı çünkü fakir bir aileden geliyordu ve Formula 1'e yükselmek için büyük çabalar vermesi gerekti.
Ancak yeteneğiyle büyük fark yaratan İngiliz pilot, F1'e yükselmeyi başardığı gibi, elde ettiği başarılarla adını tarihe yazdırmayı başardı.
Şimdi kişisel servetinin neredeyse yarım milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.
Özellikle Mercedes'e geçmesinin ardından sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını artıran ve eşitlik üzerinde çalışan İngiliz pilot, On Purpose adlı podcast'inde yoksulluk konusuna dikkat çekti.
Hamilton, "Binlerce yıldır zenginler ve yoksullar arasında büyük bir eşitsizlik var."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Los Angeles'ta dolaşırken sokaklarda yaşayan çok sayıda insan görüyorum."
"İnsanların milyar dolarlık servetleri olması gerektiğini düşünmüyorum. Sahip olabileceklerinizin bir sınırı olmalı."
"Herkese yetecek kadar var. Yasaları eşitlik ve herkes için eşit erişim lehine yeniden yazmamız gerekiyor. Fakat bunu nasıl yapabiliriz hiç bilmiyorum."
"Hindistan'a, Manila gibi gerçekten yoksul yerlere gittim, bize benzeyen ama açlıktan ölen küçük çocuklar gördüm."
"Kalbim acıdı. Sonra onlara bakabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu fark ettim."
"Yüz milyondan fazla çocuğun eğitime erişimi yok, gelin hep birlikte bu sorunu çözmeye çalışalım." dedi.
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