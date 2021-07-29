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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, aynı şeyin tekrar olması halinde Max Verstappen'e karşı yine aynı hamleyi yapacağını dile getirdi.

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Silverstone'da Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan temas, olaydan bu yana uzun süredir konuşuluyor ve perşembe günü her iki sürücü de basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, bu konu üzerinde konuşmaya devam ettiler.

Hamilton, Copse Virajı'na gelirken yaptığı hamleyle ilgili değerlendirmesinin ardından yanlış bir şey yaptığına inanmadığını ve aynı durumla karşılaşsa, yine aynı şeyi yapacağını dile getirdi.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Baktığınızda, [eğer aynı şey olsa] hamleyi muhtemelen tam olarak geçen seferle aynı şekilde yapardım."

"Olaya olan bakış açım, analizlerim ve tüm deneyimlerime dayanarak, ki yıllar boyunca edindiğim deneyim çok şey anlatıyor, yaptığım şeyi değiştirmezdim."

Olayla ilgili şimdiye kadar pek çok analiz yayınlandı ve Hamilton'ın Charles Leclerc'e yaptığı atakta izlediği çizgi ile, Verstappen'e yaptığı atakta izlediği çizginin aynı olmadığı görülebiliyordu.

Ancak Mercedes sürücüsü, iki hamle arasındaki farkı açıklayarak enerjisini boşa harcamaya gerek görmüyor.

"Bunu kesinlikle açıklayabilirim fakat açıklamayacağım. 20 yıldır hatta tanrı bilir kaç yıldır yarışıyorum."

"Virajları nasıl döneceğim ve nasıl geçiş yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden bunu açıklamaya çalışarak enerjimi boşa harcamayacağım. İnsanların bunu tam olarak anlaması kesinlikle zor olacak."

Hamilton, Britanya GP sonrası yaptığı kutlamaların, o sırada Verstappen'in hastanede olduğunu bilmemesinden dolayı "saygısızca" olmadığını dile getirdi.

Hamilton, "Davranışlarımızın saygısızca olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi, bir şey bilmek ve sonra olanları kutlamak bir şeydir ve bir şey bilmeyip kutlamak başka bir şeydir. Size de söylediğim gibi bunu bilmiyordum."

"Fakat bu, kendi ülkemde yapılan bir yarıştı ve böyle bir sonucu almak için uzun süredir inanılmaz sıkı çalıştık. Geçen yıldan beri ilk kez orada olan tüm bu taraftar kitlesine sahip olmak, bizim için tarihi bir andı ve duygularımız zirvedeydi."

"Bu kasıtlı şekilde yapıla bir kutlama gibi bir şey değildi. Bu sadece zaferi kutlayan pek çok insanı görmenin mutluluğuydu ve bu, doğal bir duyguydu. Duygularımı gizlemeyecektim ve bu kadar çok insanı bir arada görmek inanılmaz bir duyguydu." dedi.

Hamilton, Britanya GP'sinden sonra Hollandalı pilotun ne durumda olduğunu anlamak için Verstappen'i aradı.

Neler olduğu sorusuna Hamilton, "Yarıştan sonra Max'i arayıp iyi olup olmadığını kontrol ettim ve aramızdaki saygının hâlâ devam ettiğini bilmesini istedim. Belki [bu saygı] karşılıklı değildir ama sorun değil." cevabını verdi.

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Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

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Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
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