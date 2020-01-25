"Hamilton yıllık 60 milyon dolar ve dört yıllık anlaşma istiyor"

Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan anlaşması 2020 yılının ardından sona eriyor.

Motorsport.com İtalya ve La Gazzetta dello Sport, Mercedes ve Lewis Hamilton'ın 2021-2022 yıllarını kapsayacak yeni bir anlaşmaya yakın olduğunu öğrenmişti.

Ancak bugün Corriere dello Sport tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı

Habere göre Mercedes ve Hamilton arasındaki görüşmeler devam ediyor ancak Hamilton, Mercedes'in önerdiklerinden daha fazlasını istiyor.

Habere göre Hamilton, Mercedes'ten yıllık 60 milyon dolar istiyor ve anlaşmanın da dört yıllık -2024 sonuna kadar- olmasını istiyor.

Bununla birlikte Daimler'in patronu Ola Kallenious, Mercedes F1 takımından kaynaklı maliyetleri azaltmayı planlıyor ve bundan ötürü de ödenecek rakamdan ve sözleşmenin süresinden memnun değil.

Ancak İtalyan kaynak, Mercedes'in birkaç şartla bu anlaşmayı kabul edeceğini öğrendi.

Şartlardan ilki Hamilton'ın sözleşme bittiği zaman başka bir takıma gitmemesi, ikincisi ise emeklilik sonrası Mercedes'in marka elçisi olarak kalması olacak.

Hamilton'ın da bu şartları kabul edeceği ifade ediliyor. Böylelikle Hamilton, sporun en çok kazanan ismi olmayı sürdürecek.