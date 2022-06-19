Hamilton: "Yılın ikinci podyumunu ilk galibiyetimi aldığım yerde almak özel hissettiriyor"

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Lewis Hamilton, Kanada GP'de üçüncü sırada finiş görerek bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Mercedes pilotu, yarışta harika bir performans sergiledi ve takım arkadaşından daha hızlı göründü.

Hamilton, yarıştan sonra şunları söyledi: "Üçüncü olmak oldukça yoğun bir his veriyor. Bu yıl takım olarak araçla mücadele ettik. Fakat tetikte kalmaya, odaklanmaya ve asla vazgeçmemeye devam ettik."

"Bununla gurur duyuyorum ve ekibimden ilham alıyorum. Bu yüzden, buradaki ve fabrikadaki herkese teşekkür ederim."

"Ön grup şu anda bizim için biraz fazla hızlı. Her şeyimi verdim ama yaklaşıyoruz. Bu yüzden sadece zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Umarın onlarla mücadele içinde oluruz."

Hamilton, cuma günkü antrenmanlarda yavaş kalmıştı ve araçtan memnun olmadığını belirtmişti. Fakat yarışta ön gruba gittikçe yaklaştı.

Hamilton, "Güvenlik aracı sayesinde son kısımda onları neredeyse görebiliyordum."

"Fakat tempomuz oldukça iyiydi, özellikle ikinci stintte."

"Simülatörde çok fazla çalışma yaptık ama burada da ayarları doğru yaptık. Çok mutluyum."

"Söylediğim gibi buraya gelirken bunu beklemiyordum. Bu benim için yılın ikinci podyumu. Yani bu, özellikle bunun ilk galibiyetimi aldığım yerde olması gerçekten özel hissettiriyor." dedi.

Son olarak sırt ağrıları sorulduğunda ise, "İyiyim. Yeniden gencim." cevabını verdi.