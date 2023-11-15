Hamilton: "Yerel halk Las Vegas GP'den şikayetçi"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yerel halkın yarışla ilgili şikayetleri olduğunu söylüyor.
Las Vegas Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak pistin inşası, yerel halk için pek çok soruna neden olmuş durumda.
Hatta Liberty Media CEO'su Greg Maffei, yaptığı bir açıklama ile verilen rahatsızlıktan ötürü Las Vegas halkından özür diledi.
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da yarışa ev sahipliği yapmanın pist yakınlarında yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etki yaratabileceği görüşünde.
Las Vegas'ta düzenlenen AMG x IWC konferansında Hamilton, "Yerel sakinlerden çok sayıda şikâyet geldiğini duydum."
"Burada yaşayan insanlara karşı saygılı olmamız gerektiğini düşünüyorum."
"Çok çalışıyorlar ve hem şehre hem de sektörümüze çok para getiriyorlar. Bunun karşılığında biz de onlara ilgi göstermeliyiz."
"Dışarıdan bakıldığında şatafat ve ihtişamla dolu görünen ama insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratan bir etkinlik olmayı göze alamayız." dedi.
Fotoğraf: Erik Junius
Atmosphere Las Vegas boulevard
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