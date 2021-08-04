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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton, yeniden start öncesinde Mercedes’e pistin kuru olduğunu söylemiş

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Lewis Hamilton, Macaristan Grand Prix’sinde yeniden starttan önceki formasyon turu boyunca Mercedes’e pistin kuru olduğunu pek çok kez söylemesine rağmen, takımının hava tahminine güvenmeyi seçmiş.

Hamilton, yeniden start öncesinde Mercedes’e pistin kuru olduğunu söylemiş

Pazar günü Budapeşte’deki yarışta kaotik bir ilk tur yaşandı. Valtteri Bottas’ın ilk viraja girerken yaptığı yanlış frenajla zincirleme kaza meydana geldi.

Ardından, yarış kontrolün kırmızı bayrakları çıkarmasıyla seans durduruldu.

Hamilton, yeniden start öncesindeki formasyon turunda griddeki diğer 14 araca liderlik etse de start/finiş çizgisinde tek başına kaldı çünkü tüm pilotlar, kuru zemin lastiklerine geçmek için pite girmişti.

Mercedes pilotu, tek başına start alırken rakipleri, pit yolundan yarışa başladı.

Aynı turun devamında Hamilton, pist geçiş lastikleri için fazla kuru olduğundan pit stop yapmak zorunda kaldı ve birinci sıradan son sıraya geriledi.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, Mercedes’in tahminleri tekrar yağmur yağacağı yönünde olduğu için formasyon turunda pite girmediğini açıkladı.

Hamilton, “Onlara tur boyunca pistin kuru olduğunu söylemiştim ama araca bindiğimde yağmur yağacağını söylediler ve onların başka bilgilere sahip olduklarını sandım. Ardından da herkesin pitlere doğru gittiğini gördüm.” dedi.

Formasyon turunda pite girmelerine izin olduğundan emin olmadığı için mi bu durumun yaşandığı sorulduğunda 7 kez dünya şampiyonu, “Pite girebileceğimizi biliyordum.”

“Bildiğiniz üzere herkes geçiş lastikleriyle başladı ve formasyon turu boyunca takıma bu konuda bilgi verdim.”

“Tüm virajlar kurumuştu ve onlara şunu söyleyip durdum: kuru, kuru, kuru… Ancak bana pistte kalmamı söylediler.”

“Tam olarak anlamış değilim ama bu hepimizin hatasıydı. Takım olarak kazanacağız ya da kaybedeceğiz ve hatalarımızın sonucuna birlikte katlanacağız. Sadece mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“Takım pit stoplarla birlikte strateji konusunda harika bir iş çıkardı ve bunun işe yaramasını sağlamam gerekiyordu. Bu yüzden, yarış boyunca konuşmadım ve lastikler çok ısındığında epey zorlandım ama yine de keyif aldım.” dedi.

Hamilton, yarışı üçüncü sırada tamamlasa da Aston Martin’in yakıt kuralı ihlali nedeniyle Sebastian Vettel’in diskalifiye olması ardından ikinci sıraya yükseldi.

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