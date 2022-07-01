Hamilton, yeni W13 güncellemesinin bu kez daha iyi geleceğini umuyor

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Hamilton, bu sezon henüz yarış kazanmadı ve istemediği bir rekora doğru tam hızla gidiyor.

Gelecek Pazar günü kariyerinin 9. Britanya Grand Prix galibiyetini almazsa, galibiyetsiz yarış sayısı 11'e çıkacak ve şimdiye kadarki en uzun galibiyetsiz yarış serisi olacak.

Bu sezon şimdiye kadar aldığı en iyi sonuçlar Bahreyn GP ve Kanada GP'de elde ettiği üçüncülüklerdi. Kanada GP'de elde edilen puanlar, Mercedes'in bir adım öne çıkmasını sağladı.

Bu hafta sonu takım, yeni bir taban dahil olmak üzere W13'e çeşitli güncellemeler getirerek iyi bir adım daha atmayı umuyor.

Britanyalı pilot, "Güncelleme yapmak her zaman iyidir.”

“Arka planda devam eden oldukça yoğun bir çalışma var ve herkesin tamamen odaklanmış ve yoğun çalıştığını görmek harika.”

"Bu yıl karşılaştığımız bütçe sınırı gibi zorlayıcı koşullar altında, bir yarışa bu parçaları getirmek her zaman büyük bir baskıya neden oluyor."

"Bu yüzden herkesle çok gurur duyuyorum. Takımın yoğun emeği için çok minnettarım ve bunu piste yansıtabildiğimizi umuyorum. Çünkü örneğin sezon başlarında bazı güncellemeler getirdik fakat istediğimizi alamadık."

"Umarım bu seferki farklı olur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, güncellenmiş paketin hafta sonu yapılacak yarışta kullanılacağı doğruladı.

“Silverstone'a yeni parçalar getireceğiz, aracı daha yukarıya taşımayı çalışacağız ve elimizdeki araç veya paketten ve ona ekleyeceğimiz yeni parçalardan biraz hız kazanmaya çalışacağız.”

Çeviren: Yasenur Sever