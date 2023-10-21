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Hamilton: "Yeni taban, son iki yılda 'gerçekten hissettiğim' geliştirmelerden biri"

Lewis Hamilton, Mercedes'in revize edilmiş Amerika GP tabanının, uzun süredir bir gelişme hissedebildiği ilk güncellemelerden biri olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, takımının getirdiği son geliştirmelerden yararlanarak sıralama turlarında Charles Leclerc ve Lando Norris'in arkasında yer alarak üçüncülük elde etti.

Mercedes, 2024 aracı için daha çok anlayışla ilgili olduğunu iddia ederek yeni tabanın potansiyelini küçümsemişti, ancak Hamilton farklı bir bakış açısına sahip.

Hamilton, bunun gelecek için bir gösterge olduğunu düşünmese de Mercedes'in güncellemelerinde her zaman görülmeyen bir gelişme seviyesi sağladığını söylüyor.

Mercedes pilotu, "Bunun gelecek yıl için bir gösterge olup olmadığını gerçekten bilmiyorum ama denemeye devam ettikçe, nereye gittiğimiz ve aracı nereye yönlendirdiğimiz konusunda daha fazla bilgi sahibi oluyoruz." 

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"Taban çok büyük bir farklılık göstermiyor. Her zaman geliştirmelerle ilgili bir heyecan oluyor ancak aracın geri kalanı tamamen aynı ve geliştirebileceğimiz pek çok alan var."

"Ama bu, son iki yılda gerçekten hissettiğim geliştirmelerden biri. Bu olumlu bir şey ve bizi rekabetçi moda sokmak için bu adımı iki ya da üç kez atmamız gerekiyor; bunu yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Hamilton, yapılan değişikliklerin ve bu ilerlemenin Mercedes'in Brackley fabrikasında daha hızlı bir W14 için gösterilen çabaların bir kanıtı olduğunu ekledi.

Hamilton, "Ekibin araçta yaptığı iyileştirmeler için gerçekten minnettarım." 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Herkes bazı iyileştirmeler yapmak için çok çalıştı. McLaren, Ferrari ve hatta Red Bull'lara bu kadar yakın olmamız bence herkesin ne kadar sıkı çalıştığının bir göstergesi."

Yapılan değişiklikler onu Pazar günü zafere ulaşmak için iyi bir konuma getirmiş olsa da, ne kadar güçlü olabileceği konusunda net değildi.

Hamilton, "Bunu söylemek için çok erken. Hiçbirimiz uzun koşu yapmadık, bu yüzden hiçbir fikrim yok."

"Belki Red Bull'un ilk üçte olmaması daha yakın bir mücadele olmasını sağlayabilir."

"Umarım üçümüz sıkı bir mücadele verebiliriz." dedi.

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