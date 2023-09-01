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Hamilton, yeni sözleşmesinin ardından Verstappen ile aynı maaşı alacak

Mercedes ile iki sene daha sözleşme imzalayan Lewis Hamilton, yeni sözleşmesiyle birlikte senelik 50 milyon Euro gibi bir maaşa sahip olacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes ile sözleşme görüşmelerini aylardır sürdüren Hamilton, nihayet Perşembe günü takımla yeniden anlaştı ve 2025 sezonunun sonuna kadar F1'de yer almayı garantiledi.

Görüşmelerin uzamasının en büyük sebebinin detaylar olduğu bilinmekteydi, en önemli konular ise "sözleşme kaç sene olacak" ve "Hamilton ne kadar maaş alacak" şeklindeydi.

Yeni sözleşmenin ardından çıkan haberler, bize bu soruların cevaplarını vermekte.

Daily Mail'in konu hakkındaki raporu, Hamilton'ın finansal taleplerinin yerine getirildiğini, fakat uzun vadeli sözleşme konusunda istediğini alamadığını ortaya koyuyor.

Rapora göre Mercedes'ten beş senelik bir sözleşme isteyen Hamilton'ın bu isteği yerine getirilmedi. Bu durumun en büyük sebebi büyük ihtimalle yaş faktörü, kendisi an itibariyle 38 yaşında ve beş senelik bir sözleşmenin bitiminde 44 yaşına gelmiş olacak.

Mercedes'in şu anda alt serilerden Andrea Kimi Antonelli gibi bir yeteneğin gelişimine de önem verdiğini düşünürsek, takımın neden uzun vadeli bir sözleşmeye girmediği anlaşılabilir.

Finansal olarak ise takımın Hamilton'ı ödüllendirildiği söylenebilir, nitekim kendisinin maaşı tam 10 milyon Euro artmış vaziyette!

Yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon Euro alacak olan Hamilton, böylece şu anda en çok kazanan pilot konumundaki Max Verstappen ile aynı maaşa sahip olacak.

Rapor son olarak George Russell'ın yeni sözleşmeye haftalar önce imza attığını, ancak takımın mevcut kadroyla devam edeceğini açıklamak için duyuruyu beklettiğini belirtmekte.

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