Hamilton yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Geçtiğimiz günlerde uzun süren sessizliğine son veren ve yaklaşık iki ay sonra ilk paylaşımını yapan Hamilton, geçtiğimiz hafta sonunu New York'ta geçirmişti.

Hamilton şimdi Londra'ya dönmüş durumda ve sabah erkenden koşulara başladı.

Bu, Hamilton'ın uzun süre sonra paylaştığı ilk antrenman videosu olduğu için önemli görünüyor. İngiliz pilotun Instagram hesabından yayınladığı görüntülerde, kendisine antrenörü Angela Cullen de eşlik ediyor.