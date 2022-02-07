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Formula 1 Haberler

Hamilton yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Angela Cullen ile beraber yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor.

Hamilton yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Geçtiğimiz günlerde uzun süren sessizliğine son veren ve yaklaşık iki ay sonra ilk paylaşımını yapan  Hamilton, geçtiğimiz hafta sonunu New York'ta geçirmişti.

Hamilton şimdi Londra'ya dönmüş durumda ve sabah erkenden koşulara başladı.

Bu, Hamilton'ın uzun süre sonra paylaştığı ilk antrenman videosu olduğu için önemli görünüyor. İngiliz pilotun Instagram hesabından yayınladığı görüntülerde, kendisine antrenörü Angela Cullen de eşlik ediyor.

 
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