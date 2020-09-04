Hamilton: "Yeni motor modu sayesinde yarışta daha iyi olacağız"

Bu hafta sonu yapılacak İtalya GP ile birlikte sürücüler sıralama turlarında "parti modu" kullanamayacak. Bu mod, kısa bir süreliğine motordan daha fazla güç alınmasını sağlıyor.

Mercedes, direktifin yayınlanmasından bu yana modlar üzerinde çalışıyor ve sıralama turlarındaki kaybı minimuma indirecek bir mod bulmuşa benziyor.

Diğer yanda bu mod, normalde yarışta kullanılan moddan daha fazla performans verecek.

Hamilton bu durumu şöyle yorumladı: "Bizi çok etkilemeyecek. Aksine daha iyi bir yarış hızımız olacak."

"Doğal olarak elbette biraz vakit kaybedeceğiz ama bu, dünyanın sonu anlamına gelmiyor. Bence herkes potansiyel olarak bir şeyler kaybedecek. Belki de bazıları diğerlerinden daha fazla kaybedecek. Bunu kimse bilmiyor. Ama bunun bizim için bir sorun olacağını düşünmüyorum."

"Açıkçası bunu eğlenceli buluyorum çünkü FIA, herkesin motor kullanımını vb. gibi şeyleri daha iyi kontrol etmek için bunun geldiğini söyledi. Ama sonra Red Bull çıktı ve bunun için zorlayanlardan birisi olduklarını söyledi. Yani bunu yapmalarının tamamen farklı nedenleri var."

"Günün sonunda bunun bizim için bir iltifat olduğunu düşünüyorum. Fabrikadaki çocukların motorda harika bir iş çıkarmalarına yönelik bir iltifat. Bunun bizim için yarattığı durumla çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Hafta sonunun nasıl gittiğini görmek ilginç olacak."

Valtteri Bottas ise şunları ekledi: "Takım daha iyi bir yarış hızı olacağını söyledi. Düşüncelerim Lewis'le oldukça benzer. Sıralama turlarında küçük bir fark olacağını düşünüyorum. Çok büyük olmayacak. Ama yarışta umarım yarış boyunca iyi bir modla, genel olarak daha iyi bir yarış temposuna sahip olacağız. Takım gerçekten bunu en üst seviyeye çıkarmak için çok çalıştı. Bu hafta sonu nasıl gideceğini göreceğiz. Ama çok fazla değişmeyecek."

Williams pilotu George Russell, sıralama modu yasağının Williams ve Racing Point'i etkileyeceğini ancak Mercedes için yarışta bir avantaj bile olabileceğini söyledi.

"Ne yazık ki, muhtemelen bizi ve Racing Point'i Mercedes'ten daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Mercedes sıralama turlarında çok önde."

"Eğer bir şey olacaksa, bu yarışta onlara daha fazla yardımcı olacağıdır. Bu yüzden onları yavaşlatmaya çalışma fikri aslında tam tersi bir etki yaratacak. Sadece performanslarını daha da artıracak."

"Cumartesi günü, muhtemelen 0.2 saniyelik bir kayıp olacağını düşünüyorum, ancak diğer üreticilerin de 0.1 saniye civarında vakit kaybetmesi bekleniyor. Bu yüzden muhtemelen cumartesi günü 0.1 saniye kaybedilecek. Ancak pazar günü çok daha büyük bir farkla artıda olacağız."

"Mercedes'in motoru geliştirmek için yaptığı şey, tüm yarış için çok yüksek bir motor modunda gitmemize izin verecek."